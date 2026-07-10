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Campaña a las municipales

Pedro Blanco se estrena como candidato del PSOE con una carta en la que advierte de que "Santiago leva demasiado tempo perdendo impulso"

El aspirante a gobernar Compostela fija las líneas maestras de su proyecto para 2027, centrado en la vivienda, los barrios y la recuperación del papel de la capital gallega

Pedro Blanco, en el Hostal

Pedro Blanco, en el Hostal / Antonio Hernández

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Eladio Lois

Eladio Lois

Santiago de Compostela

El candidato socialista a la Alcaldía de Santiago, Pedro Blanco, ha remitido una carta a la militancia del PSOE compostelano en la que fija las primeras líneas políticas de su proyecto para las elecciones municipales de 2027 y llama al partido a iniciar una nueva etapa centrada en la vivienda, los barrios, los servicios públicos y la recuperación del papel de la capital gallega.

Pedro Blanco da un paso al frente y concurrirá a las primarias socialistas para elegir al candidato a la alcaldía de Santiago

Pedro Blanco da un paso al frente y concurrirá a las primarias socialistas para elegir al candidato a la alcaldía de Santiago

Vídeo: Cedido / Fotografía: Antonio Hernández

En el escrito, dirigido a la Agrupación Socialista de Santiago, Blanco agradece la confianza recibida en los últimos días y asegura que asume la candidatura “coa responsabilidade que merece un partido como o noso” y “coa ilusión de quen está convencido de que a nosa cidade pode volver mirar ao futuro con ambición”.

La carta llega después de que el delegado del Gobierno en Galicia anunciase el pasado 2 de julio su paso adelante para encabezar el proyecto socialista en Compostela. Blanco se presenta ante la militancia como un candidato que quiere reconstruir el vínculo del partido con la ciudad y reivindica el legado del socialismo compostelano, al que atribuye “décadas traballando para facer de Santiago un lugar mellor”.

El mensaje central de la misiva es la idea de que Santiago ha perdido capacidad de iniciativa. Blanco sostiene que la capital gallega fue durante años “unha referencia en Europa e no mundo” desde el conocimiento, la cultura, la Universidade, la innovación y los servicios públicos, pero advierte de que la ciudad “leva demasiado tempo perdendo impulso, mentres que outras cidades avanzan”.

Vivienda, barrios y recuperación del "orgullo" de ser capital

El candidato socialista vincula esa pérdida de ritmo con problemas concretos de la vida diaria. En la carta, cita el caso de los jóvenes que piensan en marcharse porque no pueden acceder a una vivienda, los barrios y parroquias que sienten que “queda sempre para despois” o las personas que emprenden, trabajan o invierten y echan en falta “un Concello que acompañe, planifique e impulse”.

Pedro Blanco, delegado del Gobierno y candidato a la alcaldía de Compostela

Pedro Blanco, delegado del Gobierno y candidato a la alcaldía de Compostela / Antonio Hernández

“Eu non me resigno a ese Santiago”, afirma Blanco. Frente a ese diagnóstico, defiende “outra maneira de facer as cousas” y plantea una forma de gobernar “con diálogo, con ambición e cun proxecto claro de cidade”. Su objetivo, añade, es recuperar “o orgullo de ser a capital de Galicia non só polo que fomos, senón polo que queremos volver ser”.

Llamamiento a la militancia

Blanco también lanza un mensaje interno a la organización. El candidato sostiene que el PSOE es “a forza política que mellor coñece esta cidade, que mellor entende os seus desafíos e que máis experiencia ten para afrontalos”, pero al mismo tiempo advierte de que “ningún candidato, por si só, cambia unha cidade”. Por eso, reclama la implicación de la militancia y apuesta por un proceso de escucha.

En ese sentido, avanza que quiere contar con las ideas, la experiencia y la capacidad de los socialistas compostelanos para estar cerca de la vecindad. “Imos percorrer barrios e parroquias, falar con colectivos, abrir o partido e construír, entre todas e todos, un proxecto no que a maioría social de Santiago se poida volver recoñecer”, señala.

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La carta concluye con un llamamiento a aprovechar la oportunidad política que, según Blanco, se abre para el PSOE en Santiago. No se trata solo, afirma, de ganar unas elecciones, sino de “devolverlle a Santiago o impulso, a ambición e a confianza que merece”. “Ese camiño comeza agora. E gustaríame percorrelo ao teu lado”, concluye el candidato socialista.

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