Desde el partido de España hasta O Gozo Festival y las Fiestas de San Cristóbal: estos son los planes que no puedes perderte en Santiago

Santiago de Compostela encara un fin de semana con temperaturas inferiores a las que se registraron hace siete días. Máximas que rondan los 30 grados invitan a disfrutar planes al aire libre. La capital gallega contará con una amplia oferta de actividades que hacer para disfrutar desde el viernes hasta el domingo.

Desde el viernes se podrá disfrutar de planes emocionantes en la capital gallega y sus alrededores. Comenzando por ver el partido de la selección en pantallas gigantes situadas en diferentes localizaciones, siguiendo con O Gozo Festival y cerrando con las Fiestas de San Cristóbal en O Eixo.

Desde EL CORREO GALLEGO te contamos los planes más destacados para disfrutar de este fin de semana en la capital gallega.

Vamos a por los cuartos de final

Este viernes está marcado en el calendario como una fecha señalada, España se enfrenta una vez más ante su barrera psicológica de los cuartos de final. El partido podrá seguirse a las 21 de la noche desde las pantallas que el Ayuntamiento ha instalado en el parque de Las Cancelas y desde la pantalla que O Gozo Festival ha instalado en el recinto para poder seguir el encuentro.

La Roja se enfrentará a Bélgica, ambas selecciones llegan después de solventar sus cruces de octavos de final contra Portugal y Estados Unidos respectivamente. Los belgas vienen de encajar su mejor actuación de lo que va de mundial mientras que el combinado español recupera sensaciones de piezas fundamentales en el puzzle de Luis de La Fuente como Rodri Hernández, nuestro segundo Balón de Oro.

De conseguir la victoria, España llegaría a las semifinales donde se enfrentaría a la todopoderosa Francia de Mbappé, repitiendo así el cruce de semifinales que ya pudimos disfrutar en la Eurocopa de 2024.

O Gozo Festival, una velada de música

El Monte do Gozo acogerá este sábado otro gran evento musical, después del éxito de O Son do Camiño, el recinto se prepara para el siguiente gran evento musical gallego, O Gozo Festival. Con artistas de renombre mundial como Maroon Five o Martin Garrix, el monte de gozo volverá a ser el epicentro musical gallego.

El pistoletazo de salida de O Gozo Festival lo dará Miriam Rodríguez, a las 18:15 la artista gallega conocida tras su paso por Operación Triunfo, se ha consolidado en el panorama artístico español gracias a grandes trabajos como Líneas Rojas, o su álbum, Valió la pena fallar.

El festival seguirá de la mano de Rita Ora a las 19:15 de la tarde, su relevó lo tomará Danny Ocean, a las 20:45 actuará uno de los grandes nombres del cartel. Éxitos como Me Rehúso, Dembow o Volare harán vibrar a los asistentes.

El plato fuerte de la noche será Maroon Five, el grupo encabezado por Adam Levine encabeza el cartel del festival. A partir de las 22:15 el grupo norteamericano está llamado a cumplir con las expectativas de los asistentes, Moves Like Jagger, Memories, Payphone o Animals son algunos de los grandes éxitos que han hecho que la banda se consolide en el olimpo de la música actual.

El encargado de cerrar el festival es Martin Garrix, el DJ neerlandés subirá el volumen y traerá una sesión cargada de ritmo para cerrar el festival por todo lo alto.

Para los más fiesteros

La parroquia compostelana de O Eixo, situada a escasos 10 minutos en coche desde el centro de la ciudad, ofrece un cartel con orquestas muy reconocibles como Cinema.

Cartel fiestas de O Eixo / Comisión de Festas de O Eixo

Las fiestas de O Eixo siguen manteniendo su gran tradición religiosa, es por eso que comenzaron este viernes a las 12:30 con la procesión desde la iglesia parroquial hasta el campo do Souto, el patrón recorrerá las calles de la parroquia hasta la hora de la misa, que tuvo lugar a las 13:15. Seguirá una sardiñada popular y la sesión vermú.

Por la noche cerrando el primer día de las fiestas la verbena correrá al cargo de Cinema y Eureka, dos grandes orquestas conocidas entre los jóvenes por sus actuaciones vibrantes que incluyen canciones como Cavalinho, que asegurarán un ambiente festivo para la noche.

El sábado se repetirá la misa, esta vez a las 13:00 horas, para gozar después de una nueva sesión vermú que estará amenizada por José Manuel. La noche esta vez estará guiada por Ritmo Joven y Alaska, cerrando así el segundo días de las fiestas de San Cristóbal.

Ya para cerrar el domingo habrá una misa en honor a San Antón, continuará una sesión vermú con el dúo Reflejos. Por la noche la orquesta Fusión pondrá la música que cierre las fiestas y el punto final lo dará la disco móvil Chocolate.

Más allá de las fiestas y verbenas, la comisión de fiestas de O Eixo organiza una serie de actividades para la diversión tanto de los más pequeños como de los adultos, juegos populares gallegos y fútbol estarán presentes en el transcurso de las jornadas. Para los más pequeños también se llevarán hinchables y juegos para que se diviertan.