MÚSICA
Santiago se escribe con «S» de saxofón con docentes y estudiantes como protagonistas
El XXII Encontro Galego do Saxofón, aparte del área formativa , incluye las actuaciones del Compostela Festi Sax y del concurso Ramón Guzmán en un programa donde colabora la Banda Municipal
El XXII Encontro Galego do Saxofón que se desarrolla hasta el sábado en Santiago ofrece un área formativa con 40 estudiantes y una docena de docentes como el compostelano Xabier Casal e incluye el Compostela Festi Sax y el concurso Ramón Guzmán en un proyecto abierto el lunes que dura hasta mañana. José Fungueiriño, profesor del Conservatorio Profesional de Música de Ribeira, es el promotor de este curso «que naceu en Merza en 2005», aclara a este diario.
Profesor compostelano
«A intención e darlle os estudantes galegos un lugar de formación aparte da das escolas e dos conservatorios con docentes que habitualmente están fora de Galicia e desde 2009 estamos en Santiago», añade Fungueiriño antes de que tercie Xabier Casal, docente que alude a lo que cambian los tiempos.
"Parte do bo deste curso é que nestas 22 edicións estiveron aquí os mellores profesores de saxo do mundo".
«Eu son da xeración que na infancia, por sorte, non tivo internet nin redes sociais, dunha infancia moito máis tranquila e máis aburrida, é dicir, menos bombardeada con estímulos e estes rapaces demandan moita vida por parte do profesor porque son xente acostumada a ter estímulos todo o tempo e estudar un instrumento e facer un curso como este é enriquecedor porque os leva a ese punto da calma, da constancia, do traballo lento, do avance progresivo e moi custoso, todo o contrario o seu día a día, e iso é o que se levan para o seu futuro sexa na música ou non. E bo deste curso é que nestas 22 edicións estiveron aquí os mellores profesores de saxo do mundo».
Parte del grupo estudiantil protagonista
Entre el grupo estudiantil que acude al encuentro con EL CORREO GALLEGO está Mario Corredoira Campos (de Vedra), que abre el coloquio: «Eu estudo saxofón polo seu son, eu toco o saxo alto. Gústame o ambiente do curso, hai xente maja». Sigue Alba Grande Castro (de Caldas): «As clases son de nove a doce, despois hai un pequeno descanso e logo ata as dúas e media e imos comer e pola tarde e logo hai ensemble. Gústame o saxo porque coa música expreso sentimentos sen necesidade de palabras».
A diferencia de ambos, que debutan en este curso, el compostelano Jorge Cobas Vázquez es veterano: «Levo cinco o seis anos neste encontro, gústame o saxofón porque paréceme un instrumento moi doce e cun son espectacular».
Martina Vilariño Santiago también es picheleira: «Este é o meu tercer ano e como miña nai está na música e toca o clarinete, eu levo toda a vida na música».
Oliver Sobreira Bucher reparte su vida entre dos lugares. «Con mi madre vivo en Lestedo y con mi padre en Lalín». «Me gusta el saxofón porque me encanta su sonido, puede ser dulce y puede ser agresivo. Me ayuda a expresar mis sentimientos. Aquí, aparte de las clases, vamos a conciertos y participamos en ensembles...».
Y Alexandre Domínguez Rodríguez, de Catoira, que estudia en Ribeira «con Fungui» (José Fungueiriño), completa la encuesta: «Meu pai tocaba a trompeta e eu empecei na música desde moi pequeno e non sei porque sempre gustoume o saxofón. Xa levo doús anos no curso, gústame o ambiente cos compañeiros e cos profesores», subraya resuelto.
"A intención e darlle os estudantes galegos un lugar de formación aparte da das escolas e dos conservatorios con docentes que habitualmente están fora de Galicia!
Concurso y conciertos
Dentro de esta edición del XXII Encontro Galego do Saxofón, el Teatro Principal albergó este jueves un concierto de la Banda Municipal con el trío de ganadores del certamen Ramón Guzmán en 2025: Jorge Sánchez Cortés, Andrés España Fontán y Unai Brito Trelles, junto a David Fiuza a la batuta.
Y este viernes (19:30 h.; entrada libre), el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de Santiago acoge la final de la sección superior del concurso Ramón Guzmán 2026. Ya el sábado (10:00 h.; con acceso gratuito), ahí mismo se hace la audición individual del alumnado de este XXII Encuentro Gallego del Saxofón, que durante esa misma jornada de mañana, desde las 19:30 h., ofrece el concierto de clausura con los ensembles de esta edición.
Esta cita multifoco está organizada por Sax Factory - Factoría Galega do Saxofón y patrocinada por la Xunta de Galicia, con colaboraciones de Yamaha, el Conservatorio Profesional de Música de Santiago, el Concello de Santiago y Pontevedra Musical.
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