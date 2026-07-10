Santiago volverá a reunir a la élite de la medicina clínica: Yolanda Gilaberte, referente de la dermatología española, primera ponente del CIMEC 2026

La asociación estudiantil Comunidad Médica en Formación (CoMeF) volverá a convertir Galicia en punto de encuentro de algunos de los mayores referentes internacionales de la medicina clínica. Tras el éxito de la primera edición, la Cidade da Cultura acogerá los próximos 25 y 26 de septiembre la segunda edición del Congreso Internacional de Medicina Clínica (CIMEC), que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

La primera edición reunió a más de 600 asistentes y contó con la participación de figuras de primer nivel como Mariano Barbacid, uno de los mayores expertos en investigación oncológica y exdirector del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO); Josep Brugada, descubridor del síndrome que lleva su nombre; el genetista Ángel Carracedo, y Verónica Casado, primera española distinguida como Mejor Médica de Familia del Mundo.

"El hecho de haber contado con más de 600 asistentes en nuestra primera edición demuestra el gran interés que los estudiantes tienen por su formación. Durante el congreso pudieron escuchar las reflexiones de grandes maestros de la medicina y compartir con ellos sus dudas, inquietudes y opiniones", explican a EL CORREO GALLEGO Carlos Vila y Manuel García, presidente y vicepresidente de CoMeF, respectivamente. "En esta nueva edición queremos seguir persiguiendo ese mismo objetivo y lograr, una vez más, que este evento suponga un antes y un después en la forma de entender la medicina para nuestros compañeros", añaden.

La organización ha confirmado ya a la dermatóloga Yolanda Gilaberte como primera ponente del CIMEC 2026. Expresidenta de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y una de las principales voces de la dermatología española y europea, ofrecerá el día 25 una conferencia centrada en la prevención, la fotoprotección y la importancia del rigor científico frente a la desinformación en salud.

Trayectoria de Yolanda Gilaberte

Gilaberte es jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, profesora de la Universidad de Zaragoza y subdirectora científica del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón). En 2022 hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir la Academia Española de Dermatología y Venereología, la sociedad científica más antigua de España en esta especialidad.

Desde CoMeF consideran que su participación cobra especial relevancia en el contexto actual. "En un momento en el que algunas voces de gran influencia pública han cuestionado la relación entre la exposición solar, el melanoma y el papel de los fotoprotectores solares, creemos fundamental que los futuros médicos escuchen a referentes capaces de trasladar evidencia científica con claridad, responsabilidad y sentido clínico", señalan.

La propia Gilaberte subraya que "los múltiples efectos beneficiosos del sol se ven en la actualidad eclipsados por ser el principal factor de riesgo del cáncer de piel, el tumor maligno más frecuente del ser humano. Los movimientos migratorios, los actuales estilos de vida y un calentamiento global que todavía no sabemos qué nos va a deparar son factores que nos obligan a desarrollar estrategias seguras y basadas en la evidencia científica para lograr ese equilibrio que nos permita obtener los beneficios del sol para nuestra salud evitando sus riesgos".

La presencia de la especialista ha sido impulsada por Ángeles Flórez, miembro del comité científico del CIMEC y jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico Universitario de Santiago.

Con el anuncio de Gilaberte comienza la presentación del programa científico del CIMEC 2026, una edición que, según CoMeF, volverá a reunir a destacados referentes de la medicina clínica, la investigación biomédica y la divulgación sanitaria.

La organización insiste en que el objetivo del congreso va más allá de ofrecer ponencias de alto nivel. Su propósito es acercar a estudiantes y médicos jóvenes una visión rigurosa, actualizada y comprometida con los principales retos de la medicina del siglo XXI.