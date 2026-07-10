Tamar Novas, actor de Santiago, viaja al Mundial para apoyar a España ante Bélgica: "Ojalá pueda seguirles hasta la final"

Tamar Novas, premiado actor de Santiago, ha viajado hasta el Mundial de Futbol Estados Unidos para apoyar in situ a España en su partido ante Bélgica de este viernes 10 de julio: "Ojalá pueda seguirles hasta la final", ha señalado en unas recientes declaraciones hechas a La 1 de Televisión Española (TVE).

Compró los billetes con antelación

"Estoy muy feliz de estar en Los Angeles, con la ilusión de un niño pequeño. Recuerdo el Mundial de Estados Unidos de hace años (1994) que lo viví con mucha ilusión y este año tengo mucha fe en el equipo. Sufrí mucho con el partido ante Portugal, pero antes ya saqué el billete y tengo también para ir a Dallas y ojalá que también pueda acompañarles hasta Nueva York porque justo empiezo rodar justo después de se juegue la final", ha señalado Tamar Novas en TVE.

Cine y fútbol

"Yo he hecho este año una película llamada 'Rondallas', dirigida pro Daniel Sánchez-Arévalo, que tiene un final muy épico y que me recuerda mucho al carácter de estos jugadores de la selección, que logran unir a mucha gente a todo un pueblo y ojalá al final nos hagan sentirnos orgullos de ellos. Hay jugadores de la selección que son una referencia para mí", dijo el intérprete compostelano sin que diera tiempo a saber si se refiere a su paisano Borja Iglesias, el futbolista compostelano que debutó en el Mundial de forma breve durante el duelo con Portugal, o si alude a otros integrantes del equipo que entrena Luis de la Fuente.

Tamar Novas (Santiago de Compostela, 1986) es buen aficionado al fútbol y un confeso fan del Real Club Deportivo de A Coruña, equipo gallego recién subido a la élite, donde se va a medir al Celta de Vigo durante la próxima temporada liguera.

Su amigo Javier Bardem, también futbolero

En el presente Mundial multisede repartido entre EEUU, Canadá y México, también se ha visto en las gradas apoyando a la selección española al actor madrileño Javier Bardem, con quien Tamar Novas tiene amistad desde hace años ya que fueron parte del reparto de uno de los títulos más importantes del cine español, "Mar Adentro", de Alejandro Amenábar, parte cuyo reparto se juntó en 2025 para recordar 20 años después el Oscar de Mejor Película de Habla no Inglesa.

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Presente en la serie 'Clanes'

El actor compostelano Tamar Novas regresó este año a Netflix ya que durante la pasada primavera se estrenó la segunda temporada de Clanes, serie que protagoniza junto a Clara Lago y en la que interpreta a Daniel, el hijo de un conocido capo gallego de la droga.