Incidencias Renfe
Una avería en las señales, la nueva incidencia de los trenes en el tramo entre Ordes y Santiago
La incidencia, que se produjo en el trayecto de Coruña a Compostela entre las 9 y las 10 de la mañana del sábado, provocó un retraso en la llegada de «veinte minutos»
Una nueva incidencia ferroviaria, consistente en una avería en señales entre el Concello de Ordes y el de Santiago, causó en la mañana de este sábado retrasos en trenes de larga y media distancia (LD y MD, respectivamente) de una media de 20 minutos, según las estimaciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).
La entidad estatal informó a las 10.25 horas de la avería, que afectó a ambas vías, y en torno a una hora después, la misma entidad indicó que ya se había resuelto el incidente. «Queda reparada la avería y se restablece la circulación normal», publicó en su cuenta de ‘X’.
Esta incidencia se suma a la ocurrida en O Irixo (Ourense) el miércoles y que causó importantes retrasos. Además, esta nueva incidencia ocurrió en el primer día de recuperación del servicio desde A Coruña, donde en las últimas semanas todos los trenes fueron sustituidos por transporte por carretera por las obras que se están acometiendo sobre la futura Estación Intermodal.
Uno de los trenes afectados fue el media distancia que salía desde A Coruña a las 09.00 horas, uno de los primeros que partía de la terminal herculina desde la interrupción iniciada el pasado 26 de junio. El convoy tenía prevista su llegada en torno a las 09.30 a Santiago de Compostela, pero no lo hizo hasta pasadas las 09.50.
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