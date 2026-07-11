Los destinos preferidos de los compostelanos para estas vacaciones

Viajar sigue siendo una prioridad para los compostelanos, aunque hacerlo cuesta cada vez más. El incremento del precio de los vuelos, los hoteles y el transporte ha elevado el gasto medio hasta rondar los 2.000 euros por persona, obligando a muchos a reducir la duración de sus vacaciones. El turismo se ha convertido en una de las principales prioridades de los treintañeros, de las familias con hijos y de los jubilados, así lo confirman las agencias de viajes en Santiago.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a lo largo de 2025— últimos datos disponibles—, los residentes en la comunidad gallega realizaron 8,3 millones de viajes, lo que se traduce en un descenso del 14% respecto al 2024. El número de pernoctaciones de los residentes en la comunidad superó los 30,3 millones y la duración media de los viajes se situó en los 3,65 días.

Pero aunque los gallegos viajan menos, gastan más en los viajes. La subida del coste de la vida, de las pernoctaciones y del transporte hace que sean muchos los que tenga que recortar tiempo a sus vacaciones. Así lo confirman también algunas agencias de viaje de Santiago de Compostela como Infinita Viajes y Viajes Sant Yago, que explican que antes los compostelanos solían dejarse alrededor de 1500 euros por viaje, pero con el aumento de los costes, ese precio subió a los 2.000 euros. «El gasto medio de los viajes es de entre 2000 y 2500 euros por persona», apunta Roberto Horta de Infinita Viajes.

Los que más viajan son las personas mayores de 55 años, según revelan datos de la encuesta Familitur del INE, en 2024. Casi el 25% de los viajes dentro de España fueron realizados por personas mayores de 55 años, superando a los grupos de entre 35 y 55 años y a los menores de 34.

Según el estudio de Skyscanner realizado con OnePoll para el informe de Tendencias de viajes de 2026 en junio de 2025, con 22 000 personas encuestadas a nivel global —de las cuales 1000 fueron de España—, el 59 % de los jóvenes españoles realizó algún sacrificio económico para poder irse de vacaciones. Entre ellos, un 57 % asegura que renuncia a comprar ropa nueva y un 55 % sale menos a comer fuera para ahorrar de cara al viaje.

Según Infinita Viajes los que más eligen las agencias de viajes para viajar en verano son «parejas de entre 30 y 40 años, familias con hijos o mayores de 50, que tienen ya una estabilidad económica importante y se lo pueden permitir», relata Horta.

Algo que destaca Roberto Horta de Infinita Viajes es que cada vez más jóvenes se acercan a que las agencias de viajes para que les organicen sus vacaciones. «La gente joven cada vez viene más a las agencias de viaje, porque les da más garantía. Tenemos buenos precios y siempre hay una persona que está las 24 horas detrás», añade.

Los destinos favoritos

Las agencias consultadas — Viajes Tambre, Infinita Viajes, Susavila Viajes — confirman que el lugar más elegido para pasar las vacaciones es el archipiélago canario. El sol y la playa son elegidos tanto por los más jóvenes como por familias y los sénior.

No son las Islas Canarias las únicas elegidas, también hay otros lugares. «Cabo Verde, Mauricio y sobre todo las Canarias, funcionan muy bien», explica Horta.

Por su parte, Susavila Viajes de Padrón, explica que Punta Cana está siendo muy demandado, porque «con todos los aumentos de coste que hubo, viajar a República Dominicana es más económico que viajar a las islas».

Pero los destinos también dependen mucho de la edad de los viajeros. «A partir de los 30 a 45 años generalmente son parejas que viajan por su cuenta, pero quieren que les organicen los viajes. Eligen Tailandia, Nueva York por el vuelo directo desde Compostela, Costa Rica y Egipto», reconoce Roberto Horta.

Lucía González tiene 29 años y es una de las compostelanas que elige lugares exóticos para irse de vacaciones. El destino elegido para este año fue Filipinas. «Levábamos un par de anos dándolle voltas cunha amiga de que queriamos facer unha viaxe máis longa, para coñecer xente e que non fose en Europa. Puxémonos en contacto con axencias de viaxe para máis xuvenís, que te poñen en grupos por temas en común e idade e que ofrecen viaxes ao Xapón, Tailandia, Vietnam e Filipinas. Inicialmente queriamos Tailandia, pero cando faltaban 3 meses cancelaron a viaxe por falta de xente. Desde a axencia ofrecéronnos outros destinos e eliximos Filipinas, porque nos molaba moito», señala González.

Que el viaje esté todo organizado, con gente de su edad y que tenga los traslados incluídos fue el por qué eligieron una agencia y no viajar solas. «É unha viaxe moi activa, viaxas con xente da túa idade, fas unha chea de actividades e esta todo programado. Se o tivésemos feito soas fose moito máis complicado o traslado entre illas e as actividades», asevera la compostelana.

Andrés Suárez —30 años —es otro de los jóvenes que elige tomarse sus vacaciones de verano en destinos diferentes, en este caso, Japón, donde ya había estado el año pasado, pero decidió volver. «Mi hermano no había ido y en mi primer viaje me había agradado y quería volver. Se presentó el hacer un viaje familiar y explorar sitios en los que no había estado», apostilla Suárez. El gasto del viaje rondó los 1.500 euros.

Las familias eligen destinos con todo incluido «sobre todo Canarias y las Baleares», apostilla Roberto Horta. Los cruceros también son muy elegidos por las familias, porque tienen todo a bordo y si quieren escaparse «pueden elegir una excursión», comentan desde Infinita Viajes.

Los mayores de 50, principalmente los jubilados, prefieren salidas en grupo acompañados «porque les da mucha confianza y tranquilidad que en el vuelo vaya alguien de la agencia», destaca Roberto Horta de Infinita Viajes.

Los viajes que funcionan bien con los mayores son los charter, ya que desde Infinita Viajes cogen plazas y las reservan para los viajeros «es nuestro fuerte y el público responde súper bien» señalan desde la agencia.

Aunque los destinos cambian según la edad y el presupuesto, las agencias coinciden en una tendencia común: los compostelanos siguen priorizando viajar, aunque para hacerlo tengan que ahorrar más durante el resto del año.