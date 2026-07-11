O Consorcio de Santiago redactará o proxecto para reconstruír o muro derrubado do cemiterio de Bonaval
A convocatoria de subvencións en especie de 2026 inclúe tamén a adecuación de espazos no Convento do Carmen e actuacións de conservación na igrexa de Santa María de Salomé
L.Rey
O cemiterio histórico do Parque de Bonaval, o Convento do Carmen e a Igrexa de Santa María de Salomé contarán con novos proxectos técnicos para impulsar futuras actuacións de conservación e rehabilitación grazas á convocatoria de subvencións en especie do Consorcio de Santiago correspondente a 2026.
Á convocatoria presentáronse un total de seis solicitudes, das que resultaron seleccionadas tres, as cales foron presentadas polo Concello, a Federación FLOS Carmeli e o Arcebispado, respectivamente.
As axudas consisten na redacción, por parte do propio Consorcio, da documentación técnica necesaria para acometer futuras actuacións de conservación, rehabilitación e mantemento en inmobles de especial relevancia patrimonial, así como a elaboración dos correspondentes plans de mantemento.
As axudas están dirixidas a inmobles situados no ámbito da Cidade Histórica de Santiago, declarada Patrimonio Mundial pola UNESCO, e no conxunto de Conxo, favorecendo a protección de edificios e espazos de especial relevancia histórica, arquitectónica e cultural.
Detalles das actuacións nos tres inmobles
Entre os proxectos aprobados atópase a redacción da documentación técnica para a reconstrución do muro derrubado da ala oeste do salón central do cemiterio histórico do Parque de Bonaval, afectado por un desprendemento ocorrido en febreiro de 2026. O proxecto incluirá tamén actuacións de conservación e mantemento no resto dos muros que conforman este espazo.
No Convento do Carmen elaborarase o proxecto para acondicionar dúas estancias situadas na planta soto do inmoble, que se destinarán a actividades de acollida de peregrinos, acompañamento e escoita, talleres formativos, retiros, reunións comunitarias, actividades culturais e visitas guiadas. Estes espazos, con acceso directo ás hortas e xardíns do convento, permitirán ampliar os usos sociais e culturais do conxunto.
A terceira actuación desenvolverase na igrexa de Santa María de Salomé, onde se redactará o proxecto para executar labores de conservación nos paramentos pétreos, especialmente no campanario, así como nas carpintarías e cubertas do edificio. A documentación incluirá tamén un estudo específico sobre o estado das cubertas das capelas orientadas cara ao sur, abertas ao claustro da igrexa.
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