Coa ollada nos universitarios
O PSOE critica a «parálise» de Xunta e Concello de Santiago ante a crise da vivenda na cidade
Aitor Bouza que o goberno bipartito aínda non creara a empresa municipal de vivenda e pon sobre a mesa a proposta socialista de crear residencias públicas
O secretario xeral do PSdeG local, Aitor Bouza, denunciou este venres o agravamento da crise da vivenda en Santiago sen que «nin a Xunta nin o Concello impulsen medidas eficaces» para aumentar a oferta de vivenda accesible. O socialista advirte de que a chegada do novo curso universitario volve poñer de manifesto un problema que segue sen resposta.
O deputado Bouza fixo referencia a situación dos últimos días. «Durante as últimas semanas volvemos a ver as longas colas do estudantado para poder atopar unha vivenda», lembrou. Ademais, criticou que o bipartito siga sen desenvolver ferramentas que contribúan a ampliar o parque público de vivenda, lamentando que «o Concello de Santiago non adopta ningún tipo de medida, como, por exemplo, crear a empresa municipal de vivenda», e denunciou que o executivo local leva «tres anos sen facer absolutamente nada respecto a esta cuestión».
Bouza tamén cargou contra a Xunta, á que responsabilizou de non impulsar políticas que faciliten o acceso á vivenda ás persoas mozas. Segundo advertiu, «a administración con competencias na materia e o señor Rueda tamén están na parálise absoluta», polo que «non están a facer nada para que realmente se garanta que os estudantes poidan ter onde vivir en Santiago». Fronte a isto defendeu as propostas socialistas como crear máis residencias públicas e mobilizar as vivendas baleiras.
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