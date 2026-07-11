Por intento de homicidio
Piden entre seis y ochos años para una pareja por acuchillar a una camarera en una terraza de Santiago
Fiscalía solicita ocho años de cárcel para la mujer que acuchilló a la víctima y seis para su pareja por cooperador necesario en el intento de homicidio
La Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, juzgará el próximo miércoles a una pareja por intento de homicidio al acuchillar a una camarera en la terraza de una 'raxería' en la compostelana Praza de Vigo. Los hechos ocurrieron en 2022, cuando los acusados actuaron "ambos en todo momento con ánimo de atentar contra la vida" de la camarera, según relata la Fiscalía.
Según el relato de la acusación pública, sobre las 23,45 horas del 27 de septiembre de 2022, la procesada acuchilló a la víctima en diferentes partes del cuerpo, incluida en las proximidades de la vena femoral, con una navaja de seis centímetros de hoja y "con ánimo de acabar con su vida".
Cuando la mujer se intentó zafar, fue agarrada "fuertemente" por el hombre --hostelero del local en el que se produjeron los hechos y con antecedentes penales cancelados--, pareja de la agresora, cuando se encontraba tirada en el suelo "para anular sus capacidades defensivas".
Fiscalía pide ocho años de cárcel para una mujer como presunta autora de intento de homicidio y seis años para su pareja, como cooperador necesario, ambos de nacionalidad española. También se requiere para ambos la prohibición de acercarse a la víctima durante diez años.
La camarera necesitó una recuperación de 224 días. Pide cerca de 26.000 euros por las lesiones y secuelas causadas.
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