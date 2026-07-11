Raxoi ve avalado por Contas el inicio de la tasa turística pese a las "cuestións a afinar"

El Gobierno local de Santiago defiende que el informe del Consello de Contas sobre la implantación de la tasa turística avala, en términos generales, "o bo traballo" realizado por el Concello en el arranque de esta nueva figura tributaria. La alcaldesa, Goretti Sanmartín, y la concelleira de Turismo, Míriam Louzao, reivindicaron este viernes que Compostela fue la ciudad que “abriu camiño” para hacer posible la recarga municipal sobre las estancias turísticas, aunque admitieron que el documento del órgano fiscalizador señala cuestiones concretas que deben mejorarse en los próximos meses.

Sanmartín enmarcó la auditoría en un momento “moi incipiente”, después del primer periodo de cobro voluntario, correspondiente al último trimestre de 2025. Según el informe, Santiago ingresó 548.000 euros en esos tres primeros meses, con 260 autoliquidaciones sobre un censo de 952 establecimientos turísticos. El dato supone un grado de respuesta del 27,31%, muy por encima del 7,76% registrado en A Coruña, aunque Contas advierte de que todavía es necesario mejorar la información disponible y reforzar los controles.

La regidora también aprovechó la valoración del informe para cargar contra la fórmula elegida por el Gobierno gallego para crear el impuesto autonómico y permitir la recarga municipal. Sanmartín recordó que el texto definitivo entró en la ley de acompañamiento de los presupuestos a través de una enmienda del Partido Popular y sostuvo que Contas cuestiona esa técnica normativa. “O informe sinala eivas na regulación autonómica, como a falta dunha consulta pública, dun informe do Consello Económico e Social ou da participación da Fegamp, que parecería lóxico que participase nunha medida pensada para o conxunto dos concellos”, afirmó.

En esa línea, la alcaldesa sostuvo que la lectura de Contas coincide con las advertencias que el Concello ya había realizado en su momento. “Para nós, este informe cuestiona de xeito bastante evidente a técnica normativa da Xunta. A fórmula adoptada non era a proposta que tiñamos inicialmente”, remarcó.

“Deixa en moi bo lugar” a Santiago, pero con "cuestións a afinar"

Aunque el informe recoge advertencias sobre la aplicación práctica del tributo, Sanmartín subrayó que la comparación con otros municipios deja a Santiago “en moi bo lugar”. La alcaldesa citó expresamente la valoración de Contas sobre el expediente municipal, al destacar que el Concello remitió más de 180 archivos perfectamente identificados, con una lista de acceso y vínculos a cada documento concreto.

Turistas en la Praza do Obradoiro / Antonio Hernández

Sanmartín admitió, en todo caso, que existen aspectos técnicos que deben pulirse. Entre ellos, citó el formato digital de algunos modelos de documentos o detalles de procedimiento propios de una figura nueva. “Sendo un procedemento novo, era lóxico que houbese algunha cuestión que afinar”, afirmó, antes de insistir en que los posibles defectos detectados fueron corregidos cuando se requirió al Concello.

Recaudación "importante"

El Gobierno local considera que los primeros datos de recaudación son positivos. Sanmartín recordó que los 548.000 euros corresponden al cuarto trimestre, un periodo que no refleja la mayor intensidad turística del año. “Estamos falando de cantidades moi importantes, e ademais era o cuarto trimestre; non ten nada que ver co que pode ser a recadación anual”, apuntó.

Sin embargo, sobre el bajo porcentaje de autoliquidaciones, Sanmartín y Louzao apelaron al carácter novedoso del impuesto. “Tendo en conta que é a primeira vez que se fai, cremos que a resposta é positiva”, sostuvo la alcaldesa. Aun así, ambas confirmaron que el Concello trabaja para mejorar el cumplimiento. “Conforme vaia pasando o tempo, todo o mundo acabará habituándose. É algo fácil e doado, e o Concello tamén fará as inspeccións necesarias”, avanzó Sanmartín.

Louzao añadió que desde las áreas de Tesouraría y Facenda ya se realiza seguimiento de la aplicación del tributo. “Non se está chegando ao 100% das autoliquidacións, pero entendemos que é un imposto novo e que hai que darlle certa marxe de manobra aos establecementos, sen esquecer que é un imposto que hai que recadar”, señaló.

Más medidas contra la presión turística

Uno de los puntos del informe de Contas apunta a la necesidad de acompañar la tasa turística de otras medidas complementarias para reducir el impacto del turismo en la ciudad, siendo precisamente ese punto el único en el que Raxoi manifiesta discrepancia.

Sanmartín replicó que la auditoría no analizó el conjunto de actuaciones que el Concello tiene en marcha para avanzar hacia un modelo más sostenible. La alcaldesa citó el Plan de Sostibilidade Turística, las medidas en el ámbito urbanístico, la regulación de usos en el PXOM, las limitaciones a las viviendas de uso turístico, la preservación del comercio de proximidad, la moratoria a la transformación de edificios residenciales en alojamientos turísticos y la declaración de zona de mercado residencial tensionado, que todavía no estaba aprobada en el momento analizado por Contas.

“Non hai ningunha dúbida de que desde o Concello estamos abordando de xeito global o cambio cara a un modelo sustentable para o turismo”, defendió la regidora.

El Concello, por tanto, interpreta la auditoría como un respaldo general al camino emprendido, aunque con algunos deberes pendientes en la gestión práctica del impuesto. Raxoi asume que deberá mejorar los procedimientos, reforzar la inspección y seguir afinando la comunicación con el sector, pero insiste en que Santiago fue quien hizo posible una herramienta que ahora se presenta como referencia para otros municipios gallegos.