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Turismo e comercio local

‘Sabor a novo’: artesanía, patrimonio e cultura os días 18 e 19 de xullo no Pazo de San Lourenzo

Durante as xornadas, ademais de postos de artesanía e gastronomía poderase visitar o edificio por libre ou da man do actor Suso Martínez ou Os Quinquilláns

Tamara Iglesias, Míriam Louzao e Mónica Mejías na presentación de 'Sabor a novo'

Tamara Iglesias, Míriam Louzao e Mónica Mejías na presentación de 'Sabor a novo' / cedida

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Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

A concelleira de Turismo, Míriam Louzao, a responsable de eventos do Pazo de San Lourenzo, Tamara Iglesias, e Mónica Mejías, de Correvaidille presentaron este vernes ‘Saber a novo’, un evento que se vai desenvolver no pazo os días 18 e 19 de xullo de 11 a 21 horas. Un evento que conxuga as visitas a San Lourenzo e a divulgación da súa historia coa promoción da artesanía local para dar a coñecer ambos a veciños e turistas.

‘Sabor a novo’ é, en palabras da edil Louzao, «unha proposta que une gastronomía, patrimonio, cultura, comercio e talento local para ofrecer unha experiencia diferente», e detallou que se escolleu xullo, tamén, por ser tradicionalmente un mes con menor programación de actividades no Concello. A concelleira destacou tamén que o evento se financia con cargo aos fondos recadados coa taxa turística.

Pola súa parte, Mónica Mejías definiu o evento que dirixe como «unha festa de integración entre poboación local e visitante» e animou a asistir ás visitas guiadas polo actor Suso Martínez, que na ocasión será o conde de Altamira, e aos paseos teatralizados da man de Os Quinquilláns.

‘Sabor a novo’ vai contar con feira de comercios, obradoiros artesáns, creadores e emprendedores que poden mostrar e vender as súas pezas e para o que aínda hai prazas dispoñibles. Ademais, tamén coa intención de promocionar o propio, a música Montse Rivera (Leilía) ofrece talleres de baile, precusión con cunchas e pandeireta e canto.

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A responsable de eventos do Pazo de San Lourenzo, Tamara destacou na súa intervención a oportunidade dos asistentes de descubrir o pazo (Ben de Interese Cultural), os salóns interiores e a igrexa e tamén os xardíns e claustro.

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