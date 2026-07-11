Turismo e comercio local
‘Sabor a novo’: artesanía, patrimonio e cultura os días 18 e 19 de xullo no Pazo de San Lourenzo
Durante as xornadas, ademais de postos de artesanía e gastronomía poderase visitar o edificio por libre ou da man do actor Suso Martínez ou Os Quinquilláns
A concelleira de Turismo, Míriam Louzao, a responsable de eventos do Pazo de San Lourenzo, Tamara Iglesias, e Mónica Mejías, de Correvaidille presentaron este vernes ‘Saber a novo’, un evento que se vai desenvolver no pazo os días 18 e 19 de xullo de 11 a 21 horas. Un evento que conxuga as visitas a San Lourenzo e a divulgación da súa historia coa promoción da artesanía local para dar a coñecer ambos a veciños e turistas.
‘Sabor a novo’ é, en palabras da edil Louzao, «unha proposta que une gastronomía, patrimonio, cultura, comercio e talento local para ofrecer unha experiencia diferente», e detallou que se escolleu xullo, tamén, por ser tradicionalmente un mes con menor programación de actividades no Concello. A concelleira destacou tamén que o evento se financia con cargo aos fondos recadados coa taxa turística.
Pola súa parte, Mónica Mejías definiu o evento que dirixe como «unha festa de integración entre poboación local e visitante» e animou a asistir ás visitas guiadas polo actor Suso Martínez, que na ocasión será o conde de Altamira, e aos paseos teatralizados da man de Os Quinquilláns.
‘Sabor a novo’ vai contar con feira de comercios, obradoiros artesáns, creadores e emprendedores que poden mostrar e vender as súas pezas e para o que aínda hai prazas dispoñibles. Ademais, tamén coa intención de promocionar o propio, a música Montse Rivera (Leilía) ofrece talleres de baile, precusión con cunchas e pandeireta e canto.
Abrir as portas do pazo
A responsable de eventos do Pazo de San Lourenzo, Tamara destacou na súa intervención a oportunidade dos asistentes de descubrir o pazo (Ben de Interese Cultural), os salóns interiores e a igrexa e tamén os xardíns e claustro.
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