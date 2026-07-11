De Santiago al cielo de la escritura se sube de mil formas. David Uclés, por ejemplo, pasó varios veranos escribiendo parte de su exitosa obra en las bibliotecas compostelanas antes de convertirse en profesional de la literatura y buscando cada quien su camino, el Gaiás late estos días con una decena de vocaciones en busca de ello.

Raquel Besteiro, compostelana de adopción y Luis Ángel de Castro, santiagués de cuna, apuran la VI Residencia Literaria de la Cidade da Cultura (REGA), formada por diez proyectos seleccionados que se pulen con un programa que coordina Eva Mejuto junto al apoyo de cuatro autoras (Elena Medel, Nerea Pallares, Rosa Aneiros y Cynthia Menéndez) y un editor (Víctor Mascato).

Desde dentro

«Nesta edición traballamos cun grupo moi variado que comparte a mesma ilusión por levar adiante o seu proxecto creativos.Son de idade e procedencia diferentes e iso enriquece a convivencia. Axúdanse moito uns con outros», aclara Eva Mejuto en charla con EL CORREO GALLEGO. Hablando desde el balcón de de quien suma más de dos décadas de experiencia editorial.

«Intento manter a ilusión por crear pero tamén falo de contratos, ventas...» Eva Mejuto — Coordinadora de la Residencia Literaria de la Cidade da Cultura

«Intento manter a ilusión por crear pero fago que tamén descubran a realidade, que saiban que é un royalty, cantos libros poden vender, é dicir, falamos de letras e de números. O valor engadido desta residencia é que falamos de literatura e tamén de aspectos que as veces da vergoña tocar: os contratos, a industria, sempre, iso sí, partindo da calidade literaria», matiza Eva Mejuto, que vive su segunda cita anual en esta Residencia donde relevó a Javier Peña.

Delante, Eva Mejuto, acompañada por más protagonistas de este proyecto compostelano de residencia literaria. / Rocío Cibes

Raquel Besteiro Gestoso

Entre la decena de protagonistas, hablamos con dos más. Empieza Raquel Besteiro Gestoso, de Vigo pero asentada en Santiago desde hace seis años. «Escribo relatos desde pequeña, varios para revistas escolares y esa experiencia me sirvió luego al trabajar en guiones y teatro», dice quien se graduó en Comunicación Audiovisual en Vigo y luego estudió en Periodismo en Santiago y un master de animación 3D en Madrid.

"La escritura es un ejercicio bastante solitario y se agradece compartirla con otras personas que te abren otras perspectivas" Raquel Besteiro — Seleccionada para la VI Residencia Literaria de la Cidade da Cultura

«Es la primera vez que estoy en una residencia así. Mi proyecto es una historia de ficción y gracias a esta residencia de dos semanas (concluye este sábado) tengo tiempo para dedicarme exclusivamente a ello. La escritura es un ejercicio bastante solitario y se agradece compartirla con otras personas que te abren otras perspectivas. Mi proyecto es un poco onírico, no es una novela histórica pero si meto personajes históricos de principios del siglo XX, juego con varias etapas pero aún estoy aterrizando la idea y cambio cosas después de escuchar las aportaciones de los tutores», indica. « Me gustan Lorca, Remedios Varo, Albert Camus, Tolkien, George R.R. Martin... Y del cine, citaría a Wajdi Mouawad y Almodóvar».

Luis Ángel de Castro Docampo

El compostelano Luis Ángel de Castro Docampo tuvo durante cinco años De Volta e Media, tienda en San Pedro dedicada a productos sobre Las Marías, y también ha sido seleccionado por un proyecto que busca el cielo, ese donde un texto escrito con ilusión se convierte en libro compartido.

"Fixen algún relato sobre As Marías e nesa liña vai meu proxecto nesta residencia" Luis Ángel de Castro — Seleccionado para la VI Residencia Literaria de la Cidade da Cultura

«Tamén é primeira vez que estou nunha residencia literaria, ata agora escribín cousas pero quedaban nun caixón.Sí colaborei con algunha fundación de teatro amador, pero, en xeral, meu mundo está máis relacionado coa decoración, a escenografía e o comercio. Meu avó tiña as confeiterías Las Colonias e lémbrome de ser neno e ver pasar a As Marías co seu vestiario rechamante. Fixen algún relato sobre elas e nesa liña vai meu proxecto na residencia» añade antes de mentar gustos literarios.

«Gustoume As humidades, de Alba Tomé e no teatro gústame o traballo de Raquel Castro e de Carlos Labraña...E gústame moito o cine, teño a tarxeta de Cinesa: dos títulos recentes, destaco As ovellas investigadoras, de Kyle Balda; e Backrooms, de Kane Parsons».

Más protagonistas

El elenco de diez protagonistas seleccionados para este proyecto formativo de la VI Residencia Literaria de la Cidade da Cultura (REGA) se completa con Álvaro Domínguez Rodríguez-Volta, Crístofer Martínez Alonso, Xiana Fole Garza, Lucía Viéitez Touriño, lgnacio Prados Ansede, Tania Nóvoa Paz, Tais Álvarez Álvarez y Aurelio Ureña Calvo.

Noticias relacionadas

De las diez plazas ofrecidas en esta convocatoria, siete de ellas se han asignado a proyectos de personas nacidas en 1990 y años posteriores, y tres sin límite de edad. La participación fue dirigida a personas nacidas o residentes en Galicia para un programa desarrollado desde el 29 de junio al 11 de julio de este 2026 en la Cidade da Cultura.