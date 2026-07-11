Las inclemencias meteorológicas marcaron este sábado el desarrollo del O Gozo Festival. Tras finalizar el concierto de Miriam Rodríguez, la organización comunicó que la siguiente actuación, la de Rita Ora, quedaba retrasada hasta nuevo aviso.

«Por razones meteorológicas, el concierto de Rita Ora se retrasa hasta nuevo aviso», informó el festival. La organización pidió además tranquilidad a los asistentes: «Es importante mantener la calma y seguir las indicaciones del personal de seguridad y organización. Permanezca atento a las pantallas y canales oficiales del festival para nuevas actualizaciones. Gracias por la colaboración».

El temporal interrumpe O Gozo Festival y deja largas colas en los accesos / Eladio Lois

El temporal también está provocando problemas en los accesos al recinto del Monte do Gozo. Una caída del sistema electrónico ha impedido temporalmente validar las entradas, lo que ha dejado a decenas de personas en el exterior y ha generado largas colas a la espera de que el servicio vuelva a estar operativo.

El temporal interrumpe O Gozo Festival y deja largas colas en los accesos / Eladio Lois

Algunos asistentes han optado por marcharse. Es el caso de Elena Fernández, vecina de Santiago de 28 años, que abandonó el recinto poco después del anuncio. «Con este tiempo no se puede disfrutar. Me sabe muy mal, pero no quiero coger un resfriado», explicó entre risas mientras se dirigía hacia la salida.

Con el paso de los minutos y sin que el temporal permita por ahora reanudar las actuaciones, cientos de personas han comenzado a abandonar el festival. Quienes continúan en el recinto buscan refugio junto a los puestos de comida y, especialmente, en el interior de los baños. La situación ha llegado a provocar algunas discusiones entre quienes necesitan utilizar las instalaciones y quienes permanecen dentro para protegerse de la lluvia. «Está muy bien querer resguardarse, pero están para lo que están y necesitamos usarlos», protesta Aitana, visiblemente enfadada.

El temporal interrumpe O Gozo Festival y deja largas colas en los accesos / Eladio Lois

A pesar de las numerosas salidas, otros asistentes se niegan a dar por terminada la jornada. Es el caso de Marcos y su grupo de amigos, que incluso se han quitado parte de la ropa para vivir con mayor intensidad una experiencia completamente pasada por agua. «Nosotros aquí no nos movemos. La lluvia no es nada», aseguran mientras esperan una posible reanudación de los conciertos.