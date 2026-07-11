La tormenta descarga en Santiago granizo de más de un centímetro de grosor
Una fuerte tormenta de verano con granizo y fuertes rachas de viento llega a la capital gallega, tal y como había advertido la Aemet
Santiago afrontaba el sábado con una alerta naranja activada por riesgo de tormenta fuerte y al final se cumplió la previsión. Pasadas las seis de la tarde, tras un día de calor sofocante, descargaron los primeros rayos y truenos y empezó la lluvia, que no tardó en convertirse en granizo.
El primer chubasco fuerte, a las 18.40 horas, descargó bolas de más de un centímetro de diámetro en algunas partes de la ciudad.
A esa hora ya habían caído en Galicia más de 700 rayos, la gran mayoría en el interior de Pontevedra y A Coruña y en las montañas de Lugo y Ourense. El temor estaba principalmente en las cosechas, ya que viñedos frutales están en un momento delicado y son muy sensibles al granizo.
La tormenta, aunque anunciada, también genera preocupación a estas horas en O Gozo Fest, el festival multitudinario del Monte do Gozo con miles de asistentes.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta naranja empieza a primera hora de la tarde por tormentas que comenzarán en el centro de la comunidad y se irán extendiendo hacia A Coruña y Pontevedra. Llegarán acompañadas de fuertes ráfagas de viento y granizo, junto con precipitaciones que pueden dejar acumulaciones de 30 litros en una hora.
Ante la posibilidad de fuertes lluvias, se recomienda circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.
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