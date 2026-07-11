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La tormenta descarga en Santiago granizo de más de un centímetro de grosor

Una fuerte tormenta de verano con granizo y fuertes rachas de viento llega a la capital gallega, tal y como había advertido la Aemet

La tormenta descarga en Santiago granizo de más de un centímetro

La tormenta descarga en Santiago granizo de más de un centímetro

Martín García Piñeiro

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Martín García Piñeiro

Martín García Piñeiro

Santiago afrontaba el sábado con una alerta naranja activada por riesgo de tormenta fuerte y al final se cumplió la previsión. Pasadas las seis de la tarde, tras un día de calor sofocante, descargaron los primeros rayos y truenos y empezó la lluvia, que no tardó en convertirse en granizo.

El primer chubasco fuerte, a las 18.40 horas, descargó bolas de más de un centímetro de diámetro en algunas partes de la ciudad.

Bolas de granizo de más de un centímetro de diámetro en algunas partes de Santiago

Bolas de granizo de más de un centímetro de diámetro en algunas partes de Santiago

Antonio Hernández

A esa hora ya habían caído en Galicia más de 700 rayos, la gran mayoría en el interior de Pontevedra y A Coruña y en las montañas de Lugo y Ourense. El temor estaba principalmente en las cosechas, ya que viñedos frutales están en un momento delicado y son muy sensibles al granizo.

La tormenta, aunque anunciada, también genera preocupación a estas horas en O Gozo Fest, el festival multitudinario del Monte do Gozo con miles de asistentes.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta naranja empieza a primera hora de la tarde por tormentas que comenzarán en el centro de la comunidad y se irán extendiendo hacia A Coruña y Pontevedra. Llegarán acompañadas de fuertes ráfagas de viento y granizo, junto con precipitaciones que pueden dejar acumulaciones de 30 litros en una hora.

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Ante la posibilidad de fuertes lluvias, se recomienda circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.

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