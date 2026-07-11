La USC recibirá 480.000 euros para impulsar la inteligencia artificial en gallego

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, anunció la firma de un nuevo convenio de colaboración entre la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y la Universidade de Santiago de Compostela (USC), dotado con 480.000 euros. La financiación permitirá desarrollar proyectos de alfabetización en inteligencia artificial, la evaluación de sesgos que puedan afectar a los derechos fundamentales y la lucha contra la desinformación en las tecnologías inteligentes.

El acuerdo reafirma el apoyo del Gobierno de España a la lengua gallega mediante nuevos proyectos de inteligencia artificial que se canalizarán a través del Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS) de la USC. El respaldo, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, permitirá a la institución seguir desarrollando iniciativas de inteligencia artificial y tecnologías del lenguaje en gallego tras los resultados obtenidos hasta el momento.

La nueva financiación fue trasladada por González Veracruz, también presidenta de AESIA, a la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, durante una reunión celebrada esta semana en Madrid.

"El CiTIUS de la Universidad de Santiago reúne una combinación singular de experiencia científica, liderazgo en IA confiable y responsable, y capacidad de transferencia y formativa, lo que lo convierte en nuestro aliado para seguir haciendo de España una líder mundial en inteligencia artificial ética, confiable y por el bien común", explicó González Veracruz.

Los avances del gallego en la era de la inteligencia artificial

La USC, a través de su centro de investigación CiTIUS y del Instituto da Lingua Galega, ya había recibido 3,4 millones de euros financiados en exclusiva por la Secretaría de Estado para potenciar el gallego en la era digital.

Gracias a estas aportaciones se han podido mejorar muy significativamente los recursos del gallego, incrementando las colecciones de documentos con los que se entrenan los modelos de IA -los corpus- y pasando de 40 millones de palabras en gallego a 2.700 millones. Es decir, aumentaron 67 veces más, lo que tiene un gran impacto. Cuanto mayor sea el corpus, mejor aprende el modelo de inteligencia artificial, ganando precisión y reforzando el posicionamiento de la lengua gallega.

Igualmente fue posible el desarrollo de traductores neuronales entre varias lenguas, siendo el sistema de traducción de gallego-castellano el mejor de todos los existentes. También los equipos pudieron entrenar para el gallego y el portugués europeo grandes modelos de inteligencia artificial que permiten tareas muy diversas -los llamados modelos fundacionales-. En concreto, trabajaron los modelos de lenguaje Carballo, con altas prestaciones en gallego y en código abierto para favorecer la democratización de la tecnología. Por último, consiguieron elaborar sistemas de voz en gallego de muy alta calidad.