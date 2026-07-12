Un psicólogo de Santiago, sobre los bucles de pensamiento: "Evitan algo que en ese momento es peor"

Le ocurre a todo el mundo. Una confrontación que ya ha pasado, una charla que quedó sin cierre o un problema que no se pudo resolver se apodera de la mente y no se marcha, perturbando el descanso y llegando a provocar problemas de ansiedad.

A nivel racional, somos conscientes de que ya no podemos hacer nada por solucionarlo, pero el cerebro se resiste a dejar ir ese hecho del pasado y lo trae de regreso incluso en los momentos menos convenientes, como cuando tratamos de dormirnos.

Según la Sociedad Española de Neurorrehabilitación, entre un 20 y un 48% de la población adulta española sufre dificultad para iniciar o mantener el sueño y la prevalencia de los trastornos del ánimo le siguen a la zaga. Controlar estas espirales de pensamientos es útil para mantener una buena salud mental, por lo que conviene entender por qué el cerebro se empeña en abocarnos a darle vueltas a la cabeza.

El mecanismo de defensa oculto de la mente

El psicólogo de Santiago de Compostela especializado en terapia de conducta y análisis funcional, Anxo Blanco, asegura que es la forma que tiene la mente de defendernos de sentimientos que nos resultan más dañinos.

"Te quedas atrapado en un bucle de pensamientos para evitar aceptar que eso ya pasó y que no puedes hacer nada con ello. En ese momento, es lo mejor para evitar sentir una emoción desagradable, esa impotencia y esa frustración", explica en un vídeo colgado en sus redes sociales.

Es decir, "lo estás haciendo porque en ese momento te está evitando sentir algo peor, que es la incomodidad de sentir que ya no puedes hacer nada". Parece la mente haciendo algo contraproducente pero, como suele ocurrir en muchas de las reacciones humanas, solo es el cerebro haciendo lo que mejor ha aprendido a hacer: protegerse.

"No es porque no sepas dejar las cosas atrás"

Cuando entran en pensamientos obsesivos o espirales mentales en los que parece que no hay salida, muchas personas creen que la causa es su incapacidad para 'soltar' el pasado. El psicólogo asegura, sin embargo, que no es así.

"No es porque no sepas procesar ni dejar las cosas atrás", afirma, indicando que "esa conversación de hace tres meses que se quedó a medio resolver y te está amargando la existencia" se repite en la mente por una razón más primaria.

Y es que el cerebro es una máquina de resolver problemas que se queda atascada cuando, para hacerlo, habría que viajar al pasado. "Simplemente tienes la sensación de que estás procesando o haciendo algo con ese recuerdo o esa discusión, pero la verdad es que lo único que estás haciendo es evitar algo que, en ese momento, es peor".

La rumiación mental también tiene otra función a nivel emocional: reducir los sentimientos negativos que nos produce la incapacidad para darle una solución al hecho. "Tu mente tiene una maravillosa idea para regular esa impotencia, que es: vamos a darle vueltas, vamos a intentar solucionarlo ahora", explica Blanco, que es claro sobre el verdadero potencial de estos pensamientos obsesivos para 'arreglar las cosas': "No lo vas a hacer".

Cómo romper el bucle de pensamientos

Aunque lo mejor es acudir a un especialista de la salud mental si los pensamientos son demasiado recurrentes y entorpecen de forma grave la vida diaria, hay algunas vías de tratar de aligerarlos por cuenta propia. Por ejemplo, volcándolos sobre un papel o estableciendo un límite de tiempo para 'preocuparnos'.

Practicar la presencialidad también es una recomendación habitual entre los expertos de la psicología. Se puede tratar de mencionar cinco cosas que se pueden ver, cuatro que se puedan tocar, tres sonidos, dos olores que se perciban y un sabor que se detecte, un método conocido en el sector como 'Técnica de los cinco sentidos'.