Educación destina casi cuatro millones a la puesta a punto de diez colegios e institutos de Santiago para el curso 2026-2027

La Consellería de Educación destina casi cuatro millones de euros a la puesta a punto de una una decena de colegios e institutos de Santiago para el nuevo curso escolar 2026-2027 entre grandes obras de reforma integral y pequeños arreglos. Una cantidad que en Galicia se eleva hasta los 86,7 millones en 364 instalaciones de las cuatro provincias.

Como es habitual, la Xunta aprovecha el período estival para intensificar las obras de mejora, que divide entre las actuaciones de calado, que son aquellas de reforma integral, cambio de cubiertas o cierres e incluso construcción de nuevos centros; y las pequeñas actuaciones de mejora del bienestar, que pueden ir desde un pintado a cambiar enchufes, instalar ascensores o sustituir el sistema de calefacción.

Educación centra sus grandes actuaciones de Santiago en tres institutos: Xelmirez II, Rosalíade Castro y Lamas de Abade. En el primero, destina 1,79 millones a su rehabilitación integral; en el segundo, cambiará la cubierta por algo más de 672.000 euros; y en Lamas de Abade acomete una ampliación necesaria a la que destina 1,36 millones.

En el caso de las obras menores, contempla 6.177 euros para reparaciones en el CEIP de Fontiñas; 6.910 para otras en el IES de Pontepedriña; 2.235 para el instituto de Sar, y 28.228 para el IES Fontiñas, el que lleva la mayor partida. También informa de la colocación de una caldera nueva en el CEIP López Ferreiro por 1.858 euros; el pintado de pistas en el IES Antón Fraguas por 10.587 euros y, finalmente, la reparación del muro de cierre del Xelmirez I, por más de 3.200 euros.

A todas estas actuaciones de la Xunta se suman otros 727.652 euros del Concello de Santiago para mantenimiento educativo también durante el verano en diferentes centros educativos públicos de la ciudad.

Así será el CEIP de O Milladoiro / Cedida

Una veintena de obras en el entorno de Santiago

El plan estival de la Xunta para la mejora de colegios concentra en A Coruña casi la mitad de sus esfuerzos, con 40 de los 86 millones del plan, para beneficiar a 195 centros. De ellos, una parte están en el entorno de Santiago y benefician en ocasiones a familias del municipio.

Las mejoras en Ames, Teo, Oroso, Brión, Boqueixón, O Pino y Trazo suman 12 millones de euros, pero es una cifra un tanto 'adulterada' por nuevo CEIP de O Milladoiro, el colegio que se construye de cero y que entrará en funcionamiento en el curso 2027-2028, que suma 11,6 millones de inversión.

En este concello también hay obras menores en los colegios A Maía (3.981 euros), Agro do Muiño (1.325), Barouta (21.969) y Ventín (1.325) y en los IES de Milladoiro (20.000) y Ames (1.748).

En Teo, hay 65.677 euros para el ascensor de A Igrexa-Calo y otros 16.516 para la cocina, además de 6.500 euros para A Ramallosa. En Oroso se arreglarán el Camiño Inglés (50.016 euros) y el IES de Oroso (49.400); en Boqueixón serán 49.220 para el CEIP Antonio Orza Couto; en Brión 33.623 para el IES y otros 500 para el CEIP de Pedrouzos; Trazo tiene 64.681 para el CPI de Viaño Pequeno; en O Pino se gastarán 1.548 en el CEIP Camiño de Santiago, y Vedra habrá 7.956 euros para reparaciones varias en el Plurilingüe.

Román Rodríguez: "La Xunta hace este esfuerzo sin apoyo del Gobierno"

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, aprovechó este sábado una visita a unas obras en un CIFP de O Grove y un centro de Vigo para poner en valor "el esfuerzo" que realiza el Gobierno autonómico "en solitario" coincidiendo con la época no lectiva en los centros escolares para acondicionarlos de cara a la vuelta a las aulas en septiembre.

"Lo que hacemos es aprovechar estos meses en todas las actuaciones de dos maneras: desarrollando pequeñas reparaciones y avanzando de forma más intensa en aquellas de mayor envergadura, como cambios de cubiertas, ventanas o fachadas, que son más complicadas de compatibilizar con la actividad lectiva", ha relatado.

Además del diseño y planificación de los trabajos, Román Rodríguez ha destacado el "esfuerzo inversor" por parte de la Xunta que, al amparo del Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica, la hoja de ruta para la modernización de los colegios e institutos, a la que se han dedicado unos 369 millones en casi 3.370 actuaciones desde 2021.

"Un esfuerzo que hacemos sin apoyo del Gobierno central", ha denunciado el conselleiro, que ha aprovechado para demandar de nuevo al Ejecutivo central "más corresponsabilidad" con la creación de un plan estatal y rebajando el IVA de estas obras.