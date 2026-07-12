Juzgan a una mujer de Santiago que se quedó 29.000 euros de su hermana mientras la cuidaba por un cáncer terminal

La Audiencia Provincial Sexta, con sede en Santiago, acoge el próximo miércoles, 15 de julio, una audiencia preliminar contra una mujer por supuestamente retirar 28.850 euros de la cuenta de su hermana a la que cuidó durante un cáncer terminal en Compostela. Fiscalía pide un año de prisión por un delito de administración desleal y una indemnización para los herederos de la fallecida por los casi 29.000 euros sustraídos.

La acusada cuidó en su casa en Santiago a su hermana durante la hospitalización a domicilio entre el 13 y el 24 de enero de 2020, fecha en la que falleció por un cáncer de esófago. Previamente, la mujer enferma estuvo ingresada en el hospital entre el 2 y 13 de enero de ese año.

Según relata Fiscalía en su escrito, la acusada "era persona de confianza de la finada". De hecho, le había otorgado un amplio poder notarial para administrar sus bienes, mediante escritura de mayo de 2017.

Desde el día 2 de enero de 2020, día de ingreso en el hospital, y hasta el 21 de enero, la acusada realizó 15 retiradas de dinero en cajeros, además de sacar por ventanilla 15.000 euros el 22 de enero de 2020. Suman 29.850 euros, de lo cuales 1.000 euros se acredita que no tienen que ser devueltos al considerarse un regalo de la fallecida a su sobrina, hija de la acusada, durante las navidades. "El resto lo incorporó a su patrimonio o dedicó a fines no justificados", sostiene Fiscalía.

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Cuando la hija de la mujer fallecida hizo los trámites del impuesto de sucesiones, detectó estos movimientos, por lo que pidió explicaciones a su tía (a través de un requerimiento notarial) y la respuesta que recibió no le pareció creíble. Por ello, decidió querellarse contra ella en junio de 2022.