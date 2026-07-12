El Obradoiro recibe a un centenar de autodenominados "peregrinos rodantes"

La plaza del Obradoiro acogió este domingo el último encuentro de los participantes en la décima edición de la Ruta Yakart Autocaravanas «Camino de Santiago», una cita que reunió durante doce jornadas a 53 vehículos y más de un centenar de viajeros procedentes, en su mayoría, de distintos puntos de la Península y Canarias.

Los autodenominados "peregrinos rodantes" pusieron fin ante la Catedral a un recorrido de más de 500 kilómetros por la geografía gallega, iniciado el pasado 1 de julio en A Coruña. Hasta el Obradoiro llegó también una de las autocaravanas participantes, una Concorde Charisma 910 MI de 9,50 metros de longitud.

Según los cálculos facilitados por la entidad organizadora a EL CORREO GALLEGO, el gasto realizado por los participantes durante su estancia, al margen de las actividades incluidas dentro del programa organizado, superó los 250.000 euros. Esta cantidad se habría distribuido entre establecimientos y negocios de las diferentes localidades visitadas durante la ruta.

Parada en uno de los campings / Cedida

La iniciativa, que celebra una década, busca combinar el turismo itinerante con el conocimiento de la gastronomía, la cultura y el paisaje de Galicia, además de fomentar la convivencia entre los propietarios de autocaravanas. Un 95 % de los participantes procedía de fuera de la comunidad gallega.

De la Rapa das Bestas a la ría de Arousa

El itinerario comenzó en A Coruña y contó con paradas en Sabucedo, Pontevedra, Baiona, O Grove y Santiago, entre otros puntos. Los viajeros participaron en actividades como la Rapa das Bestas, declarada bien de interés cultural del patrimonio inmaterial.

La programación incluyó también una visita a las instalaciones y viñedos del Pazo de Rubianes, así como una excursión privada en catamarán por la ría de Arousa, con gastronomía y música a bordo. A estas propuestas se sumaron cenas, comidas, encuentros para seguir los partidos de la selección española y un concurso de tapas cuyo ganador recibió una nevera para autocaravana.

Los viajeros, delante de las autocaravanas / Cedida

La ruta contó además con un servicio de cuidado y acompañamiento de mascotas durante aquellas actividades a las que los perros no podían asistir. De este modo, los viajeros pudieron participar en la programación sin tener que dejar desatendidos a los animales que los acompañaban en las autocaravanas.

Durante las casi dos semanas de viaje, la caravana dejó imágenes poco habituales en las carreteras y en los espacios habilitados para las diferentes paradas, como la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor, el recinto ferial de Pontevedra, el camping Bayona Playa, el área Campolongo de O Grove y Salgueiriños, en Santiago de Compostela, última base antes de la despedida en el Obradoiro.