La rectora de la USC marca las prioridades para el nuevo Plan Galego de Financiamento: "Incrementar o número de prazas nas residencias públicas é unha prioridade"

El actual Plan Galego de Financiamento Universitario 2022-2026 entra en su último año de vigencia y la Xunta y las tres universidades gallegas deberán iniciar en los próximos meses la negociación del nuevo modelo que marcará la distribución de los recursos durante el siguiente periodo.

Durante la vigencia del plan, el Sistema Universitario de Galicia (SUG) ha contado con una dotación global superior a los 2.500 millones de euros. De ese fondo, la Universidad de Santiago (USC) recibe una asignación variable que oscila entre el 42 % y el 44 % del reparto, lo que se traduce en una financiación anual superior a los 200 millones de euros.

Ante el inminente inicio de las negociaciones, la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, hace un balance positivo del modelo vigente al considerar que ha permitido a la institución "facer unha planificación a medio prazo cunhas garantías".

No obstante, de cara al próximo plan, Crujeiras considera imprescindible revisar "a cobertura do investimento estrutural nas universidades". A su juicio, el nuevo modelo debe reconocer que la actividad universitaria va mucho más allá de la docencia e incluye ámbitos como la investigación, la transferencia de conocimiento o la preservación del patrimonio, que requieren recursos suficientes.

Entre las principales prioridades de la negociación, la rectora sitúa también el relevo generacional, tanto del personal docente e investigador como del personal técnico de gestión, administración y servicios. "A incorporación de perfís que atendan ás necesidades actuais e futuras require dunha aposta importante polo persoal", apunta.

Asimismo, Crujeiras defiende que el futuro plan debe incorporar una mayor dimensión social. A su juicio, la universidad pública debe seguir siendo garante de la igualdad de oportunidades y no puede permanecer ajena a problemas que afectan directamente al estudiantado, como las dificultades de acceso a la vivienda. "Incrementar o número de prazas nas residencias públicas é tamén unha prioridade, que require investimento", concluye.

Besteiro pide más recursos para atraer talento y preservar el patrimonio

La negociación del futuro Plan Galego de Financiamento Universitario también ha suscitado pronunciamientos en el ámbito político. El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reclamó recientemente, tras reunirse con la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, "un aumento real de los recursos" para el sistema universitario gallego.

Para el dirigente socialista, "no puede haber un reconocimiento de la excelencia de esta universidad con recursos insuficientes", por lo que se declaró "del lado de la universidad pública" y reclamó que el nuevo modelo de financiación permita mantener la calidad docente e investigadora de las tres universidades gallegas.

En el caso de la USC, Besteiro sostuvo que ese incremento presupuestario resulta "imprescindible" para atraer talento, así como para asumir la conservación y gestión del "enorme patrimonio" de una institución con más de cinco siglos de historia.