Obras
Os socialistas de Santiago levan ao Pleno a reparación da rúa Cubelo, na contorna de San Lázaro
A concelleira Marta Abal recolle as queixas da veciñanza sobre o mal estado deste viario
O grupo municipal socialista de Santiago anunciou este domingo que levará ao próximo pleno a esixencia de reparar a rúa do Cubelo, na contorna de San Lázaro, "logo de recoller as queixas da veciñanza".
Dende o PSOE local a concelleira Marta Abal lembra que "hai xa varios meses denunciamos o mal estado" deste viario e recorda que "advertíamos que era necesaria unha actuación urxente para evitar que o deterioro seguise avanzando".
Abal lamenta que o goberno local "non fixo absolutamente nada e hoxe a situación é aínda peor, as fochancas son cada vez máis numerosas e profundas, o pavimento está moi deteriorado e circular por esta rúa converteuse nun problema diario para moitos veciños e veciñas".
A concelleira insiste en que se trata "dunha rúa moi utilizada", polo que o seu estado de abandono supón "un risco para a seguridade de quen transita por ela". Unha situación que dende o PSdeG se lle achaca á "falta de planificación do goberno local".
Compromisos plenarios
"Hai máis dun ano, o Pleno municipal aprobou a nosa proposta para elaborar un plan anual de mantemento de infraestruturas, espazos e elementos urbanos precisamente para deixar atrás a improvisación", comentaba na súa comunicación a concelleira Abal.
Dende a bancada socialista denunciase que o executivo de Goretti Sanmartín "deixou ese acordo nun caixón e hoxe o deterioro da rúa segue avanzando ante a falta dunha planificación real".
"Os veciños e veciñas esperaron demasiado, o que fai falta agora non son máis excusas, senón actuar con urxencia e garantir unhas condicións de seguridade e mantemento que a cidadanía ten dereito a esixir", reclamou a socialista Marta Abal.
- Las nuevas rutas del aeropuerto de Santiago: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
- El pub de Santiago donde empezaron Tosar y Zahera gana un Solete Repsol: 'De aquí ha salido gente que ha llegado muy lejos
- O Gozo Festival vence al temporal de lluvia y granizo
- La respuesta de un barrio de Santiago al calor: 'Baixa a túa cadeira, algo de merendar e quedamos á fresca
- Muere un integrante de Cantigas e Agarimos de 41 años tras sufrir un desvanecimiento en plena actuación
- La tormenta descarga en Santiago granizo de más de un centímetro de grosor
- La cafetería de Santiago recomendada por Tamar Novas y 'Lonely Planet': un rincón bohemio con 83 años de historia
- La panadería centenaria que conquista Santiago con panes de hasta 10 kilos: 'Cuanto más grandes, más saben