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Obras

Os socialistas de Santiago levan ao Pleno a reparación da rúa Cubelo, na contorna de San Lázaro

A concelleira Marta Abal recolle as queixas da veciñanza sobre o mal estado deste viario

A concelleira socialista Marta Abal

A concelleira socialista Marta Abal / cedida

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El Correo Gallego

Santiago

O grupo municipal socialista de Santiago anunciou este domingo que levará ao próximo pleno a esixencia de reparar a rúa do Cubelo, na contorna de San Lázaro, "logo de recoller as queixas da veciñanza".

Dende o PSOE local a concelleira Marta Abal lembra que "hai xa varios meses denunciamos o mal estado" deste viario e recorda que "advertíamos que era necesaria unha actuación urxente para evitar que o deterioro seguise avanzando".

Abal lamenta que o goberno local "non fixo absolutamente nada e hoxe a situación é aínda peor, as fochancas son cada vez máis numerosas e profundas, o pavimento está moi deteriorado e circular por esta rúa converteuse nun problema diario para moitos veciños e veciñas".

A concelleira insiste en que se trata "dunha rúa moi utilizada", polo que o seu estado de abandono supón "un risco para a seguridade de quen transita por ela". Unha situación que dende o PSdeG se lle achaca á "falta de planificación do goberno local".

Compromisos plenarios

"Hai máis dun ano, o Pleno municipal aprobou a nosa proposta para elaborar un plan anual de mantemento de infraestruturas, espazos e elementos urbanos precisamente para deixar atrás a improvisación", comentaba na súa comunicación a concelleira Abal.

Dende a bancada socialista denunciase que o executivo de Goretti Sanmartín "deixou ese acordo nun caixón e hoxe o deterioro da rúa segue avanzando ante a falta dunha planificación real".

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"Os veciños e veciñas esperaron demasiado, o que fai falta agora non son máis excusas, senón actuar con urxencia e garantir unhas condicións de seguridade e mantemento que a cidadanía ten dereito a esixir", reclamou a socialista Marta Abal.

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