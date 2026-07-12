El temporal partió en dos O Gozo Festival antes del esperado estreno de Maroon 5

La lluvia no fue una invitada más en O Gozo Festival. Terminó convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de una jornada que comenzó como una celebración musical y acabó transformada en una larga prueba de resistencia. El temporal obligó a paralizar la programación durante varias horas, dejó fuera del cartel a Rita Ora y Danny Ocean y empujó a cientos de personas a abandonar el recinto antes de que Maroon 5 consiguiese finalmente subir al escenario.

Las primeras complicaciones llegaron después de la actuación de Miriam Rodríguez. La organización comunicó entonces que el concierto de Rita Ora quedaba retrasado por razones meteorológicas y pidió al público mantener la calma, seguir las indicaciones del personal y permanecer atento a las pantallas y canales oficiales.

El temporal también afectó a los accesos. Una caída del sistema electrónico impidió durante un tiempo validar las entradas y dejó a decenas de asistentes esperando en el exterior. Dentro del recinto, la lluvia era cada vez más intensa y algunos espectadores comenzaron a marcharse. «Con este tiempo no se puede disfrutar. Me sabe muy mal, pero no quiero coger un resfriado», explicaba entre risas Elena Fernández, vecina de Santiago de 28 años, mientras abandonaba el festival.

Con el paso de los minutos, la situación empeoró. Cientos de personas optaron por regresar a sus casas, mientras quienes decidían quedarse intentaban encontrar cualquier espacio cubierto. Los puestos de comida se convirtieron en refugios improvisados y los baños terminaron abarrotados de personas que buscaban protegerse de la lluvia.

El temporal interrumpe O Gozo Festival / Eladio Lois

La convivencia en esos pequeños espacios no siempre fue sencilla. Se llegaron a producir discusiones entre quienes querían utilizar los aseos y quienes se habían instalado en su interior para mantenerse secos. «Está muy bien querer resguardarse, pero están para lo que están y necesitamos usarlos», protestaba Aitana, visiblemente enfadada.

Otros, sin embargo, se negaban a rendirse. Marcos y sus amigos incluso se quitaron parte de la ropa para vivir con mayor intensidad una jornada completamente pasada por agua. «Nosotros aquí no nos movemos. La lluvia no es nada», aseguraban mientras esperaban noticias sobre la posible reanudación de los conciertos.

Eladio Lois

Granizo, barro y riachuelos en el anfiteatro

A partir de las 19.30 horas comenzó a granizar con fuerza sobre el Monte do Gozo. La organización comunicó por megafonía que las actuaciones permanecerían pausadas al menos hasta las 21.00 horas, cuando se esperaba que la tormenta abandonase la zona. La previsión inicial era retomar entonces los conciertos en el orden previsto, comenzando por Rita Ora.

La tormenta alcanzó todavía mayor intensidad alrededor de las 20.00 horas. El agua acumulada comenzó a formar pequeños riachuelos de barro que descendían desde la parte alta del anfiteatro hasta el frente del escenario. Allí continuaban apenas unas decenas de personas que, entre cánticos de «bienvenidos a Galicia», mantenían viva la esperanza de que el espectáculo pudiese continuar.

Los sanitarios también tuvieron que intervenir. Atendieron a una joven que se encontraba muy mareada, aunque sin síntomas preocupantes, y auxiliaron a otro asistente que se había resbalado en el barro cuando trataba de abandonar el recinto.

Ante la ausencia de espacios suficientes para cobijarse, el personal permitió que algunos espectadores accediesen a zonas reservadas para los trabajadores. La lluvia comenzó a perder intensidad poco después de las 20.20 horas y, unos minutos más tarde, varios operarios salieron al escenario para realizar comprobaciones técnicas, alimentando las expectativas de una reanudación.

O Gozo Festival vence al temporal de lluvia y granizo / Santiago Esturao Alzate

El temporal no afectó únicamente al público. Rodrigo Cor trabajaba como camarero y relataba que tampoco ellos habían recibido instrucciones precisas. «No nos dijeron nada. Solo que, cuando empezó el temporal, nos resguardásemos, porque tampoco tenía sentido trabajar en estas condiciones», explicaba a este periódico.

Su preocupación estaba también en la hora de salida. «Tenía previsto acabar a la una, más o menos, pero con todo este lío supongo que ahora nos tocará pringar y no creo que acabemos antes de las tres o las cuatro», señalaba. En su caso, el retraso añadía otra dificultad: «Yo soy de Caldas de Reis, no de aquí, pero es lo que hay».

Además del público, los grandes afectados son los trabajadores. / Eladio Lois

Rita Ora y Danny Ocean, cancelados

La confirmación definitiva llegó alrededor de las 21.40 horas. Aunque la organización había asegurado inicialmente que las actuaciones podrían reanudarse a las 21.00 horas o incluso antes, finalmente anunció por megafonía la cancelación de los conciertos de Rita Ora y Danny Ocean debido a los daños provocados por la lluvia en sus equipos.

El anuncio fue recibido con importantes abucheos. «Espero que devuelvan, como mínimo, la parte proporcional de la entrada», protestaba un asistente situado en la zona delantera.

La decepción fue especialmente intensa entre quienes habían viajado expresamente para ver a alguno de los artistas cancelados. Dos jóvenes explicaban junto al backstage que habían llegado desde Valencia únicamente por Rita Ora. «No me lo creo. Hemos venido para nada», lamentaban antes de abandonar el recinto.

La organización confirmó, no obstante, que las actuaciones de Maroon 5 y Martin Garrix seguían adelante. Mientras la banda estadounidense terminaba de preparar su espectáculo, el DJ Albert Neve subió de manera improvisada al escenario para amenizar una espera que se había prolongado durante varias horas.

Maroon 5 salva una noche pasada por agua

El enfado se diluyó en cuanto Maroon 5 apareció finalmente sobre el escenario. Un rugido ensordecedor recibió al grupo liderado por Adam Levine, que actuaba por primera vez en Galicia.

Después de horas bajo la lluvia, los calcetines empapados y los zapatos llenos de barro no impidieron que miles de asistentes comenzasen a saltar. La banda abrió su repertorio con Harder to Breathe, aunque fue con Animals, uno de sus temas más reconocibles, cuando el público terminó de entrar en calor.

Los californianos interpretaron una veintena de canciones en un concierto que convirtió durante un rato el accidentado desarrollo de la jornada en un recuerdo lejano. El momento de mayor comunión llegó con Sugar, tema elegido para cerrar una actuación muy esperada y despedirse del público compostelano.

Posteriormente, el DJ neerlandés Martin Garrix tomó el relevo con un espectáculo electrónico para quienes todavía conservaban fuerzas después de una jornada marcada por la lluvia, el granizo y varias horas de incertidumbre.

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O Gozo Festival terminó antes de tiempo para cientos de asistentes que decidieron marcharse durante la tormenta. Para quienes permanecieron en el recinto, el esperado concierto de Maroon 5 compensó parcialmente la espera, aunque la cancelación de dos de las actuaciones previstas, la falta de información durante algunos momentos y la improvisación provocada por el temporal no dejaron un sabor de boca mejor.