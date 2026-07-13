CINE
Ana San Martín, soprano y actriz de Santiago, crece en el cine junto a Natalia Millán, Pablo Puyol y Daniel Diges
La compostelana es coprotagonista de "El mundo era nuestro", pelñicula musical que se rueda para la gran pantalla bajo la dirección de Álex Tejedor y Miquel Verd
Ana San Martín, actriz y soprano de Santiago que lleva años fuera en el circuito español de los musicales y la música clásica, salta al cine este verano junto a intérpretes como Natalia Millán, Pablo Puyol y Daniel Diges.
Película de época
La actriz y soprano compostelana es coprotagonista de "El mundo era nuestro", musical que se rueda para la gran pantalla bajo la dirección de Álex Tejedor y Miquel Verd. Es una película musical ambientada en días de la Segunda Guerra Mundial, que se realiza durante el presente verano en localizaciones de zonas como el País Vasco, Navarra y Cataluña.
Aparte del cine, Ana san Martín encabeza el reparto de "El Fantasma de la Ópera", musical en gira pro varias ciudades de España en este 2026 (en la agenda de citas futuras, son todas fuera de Galicia), montaje inspirado en la novela de Gaston Leroux de 1910, llevada luego al escenario en una afamada versión por Andrew Lloyd Webber.
Carrera de la artista compostelana
Tras empezar a los 16 años girando por toda España con el musical "High School Musical (Disney)", la santiaguesa Ana San Martín Vázquez, licenciada en Canto Clásico por el Conservatorio del Liceo de Barcelona, pasó luego por montajes como "Golfus de Roma", "West side story", "Scaramouche" (musical que ganó el Premi Butaca 2017 a Mejor Actriz Musical), "Los Miserables", "Galicia Caníbal" (bajo la dirección del dramaturgo gallego Quico Cadaval)...
Aparte de hacer musicales, es solista en conciertos sinfónicos de repertorios que van de Gershwin a Guinovart y en el audiovisual, con carrera pequeña pero al alza, intervino en "Sofía Casanova", de Zaza Ceballos.
Lleva más de la mitad de mi vida entre Madrid y Barcelona y en 2023 actuó en San Martín Pinario y en 2024 en la Quintana (con la Banda Municipal de Santiago bajo la batuta de David Fiuza).
Nexos con Bríon
En su charla durante una de sus actuaciones pasadas en Compostela, Ana San Martín recordaba sus nexos musicales familiares: "Parte de mi amor por la música se lo debo a mi tío Ramón Vázquez, contratenor y hoy profesor de canto en la Escola Municipal de Música de Magariños (ESMU), en Brión, y a mis padres, que son muy melómanos y fueron parte del Orfeón Terra a Nosa, hace años y que me llevaron a ver mi primer musical, fuimos a Madrid a ver "La bella y la bestia"..."
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