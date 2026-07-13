La Catedral de Santiago prepara la Ofrenda Nacional al Apóstol con una programación religiosa especial

La Catedral de Santiago acogerá el próximo 25 de julio la celebración solemne del Apóstol, uno de los principales actos religiosos de las fiestas compostelanas. La ceremonia comenzará a las 10.30 horas y estará presidida por el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto Fernández.

Durante la misa tendrá lugar la tradicional Ofrenda Nacional al Apóstol, el acto central de la jornada en el templo compostelano. La programación religiosa del día se completará con varias misas del peregrino, previstas a las 13.00, 16.00, 17.00, 18.00 y 19.30 horas.

Los actos comenzarán, sin embargo, diez días antes. Entre el 15 y el 23 de julio, la Catedral celebrará la tradicional novena en honor de Santiago Apóstol, todos los días a partir de las 19.30 horas. Este año las predicaciones correrán a cargo de tres sacerdotes vinculados a parroquias dedicadas a Santiago el Mayor.

Los días 15, 16 y 17 de julio intervendrá Roberto Martínez Díaz, canónigo de la Catedral y párroco moderador de la Unidad Pastoral de Santiago de Padrón. El turno de los días 18, 19 y 20 será para Manuel Sierra López, párroco de Santiago de O Burgo, mientras que Javier Porro Martínez predicará los días 21, 22 y 23. Este último es vicario episcopal de Pastoral y párroco solidario de Santa María la Mayor y Santiago de O Burgo de Pontevedra.

La víspera de la festividad, el viernes 24 de julio, Francisco Prieto presidirá las Solemnes Vísperas, que comenzarán a las 19.30 horas. Posteriormente, a las 20.30 horas, se celebrará una misa del peregrino. Esta ceremonia servirá de antesala a la solemnidad del sábado, que volverá a reunir en la Catedral a autoridades, representantes institucionales, fieles y peregrinos llegados a Santiago.