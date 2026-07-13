Atención si circulas por Santiago: esta céntrica calle permanecerá cortada hasta finales de agosto

Nuevo corte de tráfico en Santiago. El Concello de Santiago ha anunciado que, desde este martes 14 de julio, la rúa das Rodas permanecerá totalmente cerrada a la circulación por las obras de instalación de un nuevo paso de peatones.

En concreto, el corte afectará al tramo comprendido en la Porta do Camiño, en sentido subida, y el cruce da la rúa de San Roque con la rúa de Valle Inclán, en sentido bajada.

Los trabajos obligarán a cerrar completamente la circulación desde este martes y se prolongarán, de cumplirse los plazos previstos, hasta finales del mes de agosto.

Corte de tráfico en la rúa das Rodas de Santiago hasta finales del mes de agosto / Concello de Santiago

Recorrido alternativo durante el corte

Durante este tiempo, los vehículos tendrán que desviarse para acceder o salir de la zona. En este sentido, y mientras dure el corte, el Concello habilitará un recorrido alternativo para minimizar las afecciones al tráfico. Los vehículos que habitualmente circulan por la rúa das Rodas serán desviados por Valle-Inclán, que se convertirá en una vía de doble sentido de circulación.

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Además, se instalarán semáforos provisionales para regular el paso alternativo de vehículos en los puntos más complicados y garantizar la seguridad de peatones y conductores.