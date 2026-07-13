Dani Caballero, el joven que corre desde Malpica hasta Santiago por los niños con cáncer

El atleta conquense Dani Caballero (Tarancón, 1994) comienza hoy uno de los mayores desafíos deportivos de su vida: recorrer corriendo cerca de 300 kilómetros por Galicia para recaudar fondos y dar visibilidad a la investigación contra el cáncer infantil. El reto partirá de Malpica, atravesará el exigente Camiño dos Faros y terminará el próximo domingo ante la Catedral de Santiago.

Serán siete días de carrera, con unos primeros 200 kilómetros —a excepción, claro, de las zonas montañosas— siguiendo el recorrido costero que une Malpica y el faro de Fisterra. Desde allí, Caballero continuará hacia Compostela hasta completar el quinto de los diez grandes desafíos que integran su proyecto solidario 'Por mí y por los que no pueden'.

La salida está prevista a primera hora de esta mañana, entre las 6.30 y las 7.00 horas. El atleta intentará completar la mayor parte del recorrido corriendo, aunque es consciente de que la dureza del terreno y los pronunciados desniveles del Camiño dos Faros le obligarán a caminar en algunos tramos y apoyarse en bastones.

«La idea es empezar muy temprano para terminar a la hora de comer, poder descansar y preparar el contenido con el que iremos contando el reto en las redes sociales», explica. Las jornadas más largas se concentrarán durante los primeros días, mientras que el jueves y el viernes afrontará etapas algo más cortas.

Una promesa nacida tras la muerte de su padre

Detrás de los kilómetros existe una historia familiar marcada por el cáncer. Caballero, natural de Tarancón, en Cuenca, comenzó a organizar retos solidarios después de que a su padre le diagnosticaran un cáncer de pulmón en 2023.

Al año siguiente puso en marcha una iniciativa con la que se propuso correr doce maratones de montaña en doce meses. Sin embargo, tres días antes de disputar la primera prueba, su padre falleció.

Lejos de abandonar, Dani decidió seguir adelante. Aquel proyecto terminó recaudando más de 34.000 euros para la lucha contra el cáncer. Durante ese mismo año conoció a la familia de Elsa, una niña de su localidad que actualmente tiene diez años y que convive con la enfermedad desde los seis.

«Hay niños y niñas que cada día afrontan una batalla mucho más dura que cualquier carrera», señala Caballero. Esa realidad le llevó a orientar su nuevo proyecto hacia el cáncer infantil y a colaborar con la asociación Cambiando Vidas con Elsa.

La entidad destina sus fondos a apoyar la investigación que se desarrolla en la Clínica Universidad de Navarra y a favorecer que más menores puedan acceder a ensayos clínicos.

Cerca de alcanzar los 5.000 euros

El proyecto se encuentra ya cerca de alcanzar los 5.000 euros recaudados. Las aportaciones pueden realizarse mediante la plataforma Mi Grano de Arena, aunque también se obtiene financiación con la venta de camisetas y calcetines solidarios, la colaboración de empresas o las actividades organizadas por colegios, clubes deportivos y otras entidades.

«Hay equipos que preparan una carrera y deciden donar un euro de cada inscripción. Al final, todo va sumando», explica. El objetivo de los desafíos no es recaudar directamente durante la carrera, sino conseguir que cada hazaña funcione como un altavoz y anime a más personas a colaborar.

Caballero ha completado ya cuatro pruebas durante este año. En la primera corrió una maratón entre Dénia y el faro de Gandía, dos lugares ligados a los veranos de su padre, «ya que eran sus lugares favoritos». Después completó dos maratones durante un mismo fin de semana, una sobre asfalto y otra por montaña. El tercer desafío le llevó a subir al Teide desde el nivel del mar y, en el cuarto, recorrió 85 kilómetros por Castilla-La Mancha como homenaje a su tierra.

Caballero coronó el Teide este año como parte de su iniciativa solidaria / Cedida

Tras llegar a Santiago todavía le quedarán otros cinco retos, entre ellos la subida al Mulhacén, el punto más alto de la península ibérica.

En esta ocasión eligió Galicia por la espectacularidad del Camiño dos Faros, pero también por el simbolismo de terminar ante la Catedral. «Santiago es uno de los lugares más bonitos y emblemáticos de España y tenía que estar dentro de este proyecto», afirma.

Durante los próximos siete días, cada kilómetro recorrido entre Malpica y Compostela buscará recordar que el reto más importante no es completar los 300 kilómetros, sino conseguir que la investigación permita ofrecer nuevas oportunidades a los niños que padecen cáncer.