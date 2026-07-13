Dónde ver este martes el España-Francia del Mundial en Santiago: todas las pantallas gigantes
El Concello de Santiago repetirá la fórmula de los cuartos de final con una pantalla gigante en el parque das Cancelas para seguir la semifinal contra Francia
El parque das Cancelas volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para seguir la semifinal entre España y Francia. El Concello de Santiago repetirá la fórmula que ya funcionó en los cuartos de final frente a Bélgica e instalará una pantalla gigante en la esquina entre la avenida de Xoán Paulo II y la avenida do Camiño Francés, donde cientos de aficionados vivieron el último triunfo de La Roja.
Por su parte, el Go!Go!Zo! hará lo propio con su pantalla gigante que en la última ocasión llegó a reunir a casi 4.000 aficionados en la explanada situada frente al bar. Tal y como recuerdan a través de sus redes sociales, además de la retransmisión, habrá "animación DJ previa". Su ubicación, abierta y amplia, la convierten en una de las mejores alternativas para seguir el partido.
Bares para seguir el España-Francia
Además de las pantallas gigantes, las terrazas de numerosos bares de Santiago volverán a llenarse para seguir la semifinal. Entre las opciones más populares figuran La Planta, el Café Bar Sport o el Estudio 34.
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