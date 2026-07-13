La estatua de Moncho Reboiras vuelve a aparecer vandalizada en la rúa Carreira do Conde, en Santiago

La estatua de Moncho Reboiras que el Concello de Santiago instaló en la rúa Carreira do Conde hace unos meses ha vuelto a aparecer vandalizada. Después de que en el mes mayo -cuando estaba recién inaugurada- fuera cubierta de pintora roja, este lunes ha vuelto a ser objeto de un ataque, pero esta vez con un color azul turquesa.

Cabe recordar que su instalación no estuvo exenta de polémica, ya que este reconocimiento al que fuera dirigente en los años 70 de la Unión do Povo Galego (UPG) se aprobó en un pleno sin consenso por primera vez en este tipo de votaciones al abstenerse el PP.

Vuelven a vandalizar la estatua de Moncho Reboiras en Santiago / Javier Rosende Novo

En concreto, aquel día el edil popular José Antonio Constenla cuestionó su vinculación con Santiago y acusó al Gobierno local de hacer un uso «partidista» de las distinciones. Ante la falta de consenso, advirtió que se abría «una puerta que difícilmente se va a cerrar».

Por su parte, la alcaldesa Goretti Sanmartín argumentó que el vínculo de Reboiras natural de Dodro, con la ciudad, se fundamenta en su actividad en la Asociación Cultural O Galo o su labor sindical, además de ser considerado la última víctima de la dictadura en Galicia y cumplirse este año el 50 aniversario de su muerte. Así, manifestó que «é moi difícil entender a posición do PP».

El PP quiere retirarla si llega a la Alcaldía en 2027

Desde el Partido Popular siempre se han opuesto a este reconocimiento al considerar que Reboiras no tiene suficientes vínculos con Santiago y por no generar el consenso necesario. El líder del PP, Borja Verea, aseguró a finales de abril que retirará la estatua si llega a la Alcaldía en 2027. "Unha estatua nun sitio tan simbólico require consenso e transversalidade", afirmó.

La estatua de Moncho Reboiras en Santiago aparece vandalizada con pintura roja / Jacobo Táboas / Jacobo Táboas

Tras la vandalización del mes de mayo, afirmó: "Non xustificarei o vandalismo. Pero tamén quero dicir algo con claridade: o futuro da estatua de Moncho Reboiras non o decidirá a pintura vermella, decidirano democraticamente os composteláns".