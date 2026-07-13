Extinguido un incendio en la chimenea de la empresa Probisa, en el Polígono del Tambre

Los Bomberos de Santiago extinguen un incendio registrado en la chimenea de la empresa Probisa, situada en la Vía Pasteur del Polígono Industrial del Tambre. El suceso no provocó daños personales.

El aviso fue recibido por el 112 Galicia alrededor de las 17.40 horas, después de que personal de la propia empresa alertase de que estaba ardiendo la chimenea de la nave, dedicada a la elaboración de productos asfálticos.

Los servicios de emergencia movilizados hasta el lugar lograron controlar rápidamente la situación. Poco después de las 18.00 horas, los bomberos comunicaron que el fuego estaba contenido y que estaban procediendo a vaciar la chimenea y comprobar que no quedasen puntos calientes que pudiesen reactivar las llamas.

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Según la información facilitada por la Axencia Galega de Emerxencias, ninguna persona resultó afectada y no se tuvo constancia de daños relevantes en las instalaciones.