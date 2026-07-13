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Fuego en una nave industrial

Extinguido un incendio en la chimenea de la empresa Probisa, en el Polígono del Tambre

El rápido despliegue de los servicios de emergencia permitió controlar las llamas que aparecieron en la nave dedicada a productos asfálticos

Bomberos en las inmediaciones de la nave. Al lugar también se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Local

Bomberos en las inmediaciones de la nave. Al lugar también se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Local / Onda Cero

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Eladio Lois

Eladio Lois

Santiago de Compostela

Los Bomberos de Santiago extinguen un incendio registrado en la chimenea de la empresa Probisa, situada en la Vía Pasteur del Polígono Industrial del Tambre. El suceso no provocó daños personales.

El aviso fue recibido por el 112 Galicia alrededor de las 17.40 horas, después de que personal de la propia empresa alertase de que estaba ardiendo la chimenea de la nave, dedicada a la elaboración de productos asfálticos.

Los servicios de emergencia movilizados hasta el lugar lograron controlar rápidamente la situación. Poco después de las 18.00 horas, los bomberos comunicaron que el fuego estaba contenido y que estaban procediendo a vaciar la chimenea y comprobar que no quedasen puntos calientes que pudiesen reactivar las llamas.

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Según la información facilitada por la Axencia Galega de Emerxencias, ninguna persona resultó afectada y no se tuvo constancia de daños relevantes en las instalaciones.

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