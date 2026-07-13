Muere el escultor compostelano Julio Ferreiro, autor de numerosos mosaicos con azulejos en los barrios de Santiago
Tras realizar su primera obra en la rúa Espiñeira, muchas asociaciones de vecinos de la ciudad le hicieron encargos
Comenzó con su faceta artística después de jubilarse en el año 2020
Triste noticia para empezar la semana en Santiago. El escultor compostelano Julio Ferreiro, autor de numerosos mosaicos con azulejos en diferentes barrios de la ciudad, ha muerto este lunes a los 71 años de edad. Una información que confirma a este diario José Manuel Álvarez, más conocido como el 'padre Chévere', párroco de Santa Marta.
Jubilado desde el año 2020 después de su carrera como cámara en TVE, su faceta artística comenzó con esta nueva etapa de su vida y surgió de un pensamiento que le rondaba desde hacía tiempo cada vez que salía de su casa en la rúa Espiñeira. En una entrevista concedida a EL CORREO GALLEGO el pasado año, Julio relataba que «empecé a pensar sobre cómo se podía mejorar el muro de cemento lleno de basura que me encontraba cada día al salir del portal», por lo que tomó la decisión de crear su primer mosaico de azulejos en Santiago.
Un punto de partida al que, después de muchos encargos de asociaciones de vecinos, le han seguido obras en barrios de la capital gallega como Pontepedriña, Vista Alegre, la Avenida de Vilagarcía o en la iglesia de Santa Marta y con los que se llegó a ganar el apodo de 'el Gaudí' de Compostela.
Laborioso proceso creativo
Vecino del barrio de Santa Marta desde hace más de cuatro décadas, aunque nació y creció en Pontepedriña, el proceso para elaborar cada una de sus obras era muy laborioso, ya que, tal y como contó a este diario, primero pintaba el dibujo con tiza sobre el muro para después ir pegando los azulejos: «Hay que tener mucha paciencia, pero yo para esto la tengo», explicó. Con su muerte, Santiago pierde a un artista autodidacta que sin haber dibujado nada antes de su jubilación, deja su apreciado legado artístico en muchos puntos de la ciudad.
Su funeral se celebra este martes
Tal y como puede leerse en la esquela mortuoria de Julio Ferreiro, sus restos mortales están siendo velados en la 'sala cinco' del Tanatorio Municipal de Boisaca, en Santiago. Asimismo, sus familiares y allegados ruegan una oración por su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente que, por su eterno descanso, se celebrará este martes 14 de julio a las 11:15 horas en la capilla del mencionado tanatorio para, seguidamente, ser incinerado en la intimidad familiar.
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