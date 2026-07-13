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O Concello licita e convoca obras de reparación na escola infantil de Trasparlamento e no pavillón de Monte dos Postes

Raxoi pon tamén a disposición da Consellería de Educación da Xunta unha parcela lindante co CEIP Quiroga Palacios para crear un aulario

Polideportivo do centro de Monte dos Postes

Polideportivo do centro de Monte dos Postes / Maps

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Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

A xunta de goberno local celebrada este luns aprobou unha serie de obras nos centros educativos da cidade, concretamente na escola infantil de Trasparlamento, con graves problemas na cuberta, e no polideportivo do centro de Monte dos Postes.

As deficiencias no tellado da escola de Trasparlamento foi obxecto non só das reivindicacións da comunidade educativa, tamén das formacións da oposición. Agora o goberno bipartito vén de autorizar a substitución da cuberta a IAM Rumbo por valor de 237.761 euros.

"Esta obra vai afectar as dúas cubertas planas do edificio, unha delas transitable e outra axardinada que teñen problemas de filtración de auga ao interior", explicou en rolda de prensa a voceira do goberno, Míriam Louzao. Coa actuación preténdese mellorar a impermeabilización e o illamento térmico do edificio.

As actuacións teñen un prazo de execución de 100 días, "porque inclúe a adaptación do horario da obra á compatibilidade do funcionamento da escola".

Outra das actuacións que aprobou a xunta de goberno refírese ás instalacións contra incendios do polideportivo de Monte dos Postes. Neste caso o orzamento base de licitación é de 77.374 euros e a contratación farase por procedemento aberto simplificado. As empresas teñen un prazo de 10 días hábiles para presentar as ofertas.

A concelleira de Educación lembrou que este proxecto "inclúe as actuacións necesarias nun sistema de protección contra incendios que van permitir recuperar a capacidade do pavillón do CEIP Monte dos Postes". O prazo de execución é de 2 meses "nunha obra que pode compatibilizarse co funcionamento da escola".

A edil lembrou que se detectaron unha serie de deficiencias grazas a un estudo de 2020 que pretendía definir a capacidade máxima do polideportivo. O resultado foi salientar as dificultades nas vías de evacuación e as carencias no sistema de protección contra o lume. Coas melloras previstas a capacidade da instalación pasará de ser de 100 persoas a 930.

Cesión dunha parcela á Xunta

Outro dos acordos da xunta de goberno foi o de segregar unha porción da parcela R8 do Plan parcial do SUP-4 de Conxo para poñela a disposición da Consellería de Educación e "construír un aulario de infantil ampliando así as actuais instalacións que ten o CEIP Cardeal Quiroga Palacios".

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CEIP Cardeal Quiroga Palacios, en Conxo

CEIP Cardeal Quiroga Palacios, en Conxo / cedida

Segundo explicou a concelleira Míriam Louzao, "a parcela que se incorpora agora ao recinto escolar e que está lindeira conta cunha superficie de 1.812 metros cadrados e 1.450 metros cadrados de edificabilidade". A edil tamén indicou que tanto a parcela segregada como a matriz se atopan libres de gravames.

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