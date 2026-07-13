Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viajes de los compostelanosLey de nietosDe Malpica a SantiagoJ. SantoroCarreira Pedestre
instagram

Servizo de limpeza

Raxoi desestima o recurso interposto por Urbaser: vai adiante a imposición de 20.000 euros de penalidades

A adxudicataria da recollida do lixo deberá asumir o custo de, entre outras cuestións, non substituír as illas soterradas

Unha das penalidades que ten que asumir Urbaser é causada por non substituír as illas soterradas

Unha das penalidades que ten que asumir Urbaser é causada por non substituír as illas soterradas / cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ana Triñáns

Ana Triñáns

Santiago

A voceira do goberno local, a concelleira Míriam Louzao, anunciou este luns en rolda de prensa que a xunta de goberno local desestimou o recurso de reposición presentado por Urbaser, adxudicataria do servizo de lixo e limpeza, ante a imposición de 20.025 euros de penalidades por incumprimentos no contrato.

Este recurso, presentouse o 28 de novembro de 2025 contra a resolución municipal do 29 de outubro do mesmo ano por "incumprimento na execución do contrato de servizos para a recollida convencional de residuos e limpeza viaria".

O total das penalidades impostas, máis de 20.000 euros, desagregouno a concelleira Louzao explicando as cantidades que corresponden a cada un dos incumprimentos, un total de cinco faltas, entre moi graves, graves e leves.

Segundo explicou Míriam Louzao "a proposta de rexeitar o recurso que formulou o departamento de Contratación analiza cada unha das cuestións que a empresa recorreu coa mesma argumentación que se preparan os trámites de audiencia e negociacións previos a que se resolvese o expediente".

Tendo en conta isto e "á vista de que os motivos das accións están totalmente acreditados e que a súa imposición respectou todos os requerimentos legais confírmase plenamente a resolución anterior".

A contía das penalidades

Pola falta de dotación ao servizo dos medios persoais comprometidos, unha das infraccións cualificadas como "moi grave", impóñense penalidades de 9.015 euros; pola falta grave de demorar a posta a disposición do servizo a infraestrutura informática e tecnolóxica comprometida no contrato, a contía a satisfacer dende Urbaser ascende a 3.005 euros.

Urbaser deberá satisfacer 1.000 euros no concepto de penalidades por infraccións cualificadas como leves, como é o caso de retrasar a reposición e a substitución das illas soterradas para o depósito dos residuos e outro tanto por "non ter operativo un dos cuarteis das brigadas de limpeza".

Noticias relacionadas y más

A imposición de penalidades de outubro de 2025 tamén facía referencia á infracción grave relativa á deficiencia na limpeza e desinfección dos colectores do lixo, cunha sanción que ascende aos 6.005 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las nuevas rutas del aeropuerto de Santiago: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
  2. El pub de Santiago donde empezaron Tosar y Zahera gana un Solete Repsol: 'De aquí ha salido gente que ha llegado muy lejos
  3. O Gozo Festival vence al temporal de lluvia y granizo
  4. La respuesta de un barrio de Santiago al calor: 'Baixa a túa cadeira, algo de merendar e quedamos á fresca
  5. Muere un integrante de Cantigas e Agarimos de 41 años tras sufrir un desvanecimiento en plena actuación
  6. La tormenta descarga en Santiago granizo de más de un centímetro de grosor
  7. La cafetería de Santiago recomendada por Tamar Novas y 'Lonely Planet': un rincón bohemio con 83 años de historia
  8. La primera panadería ecológica de Santiago que empezó con un carro y un caballo: 'Nuestro pan es para gente que quiere cuidarse

Raxoi desestima o recurso interposto por Urbaser: vai adiante a imposición de 20.000 euros de penalidades

Raxoi desestima o recurso interposto por Urbaser: vai adiante a imposición de 20.000 euros de penalidades

Muere el escultor compostelano Julio Ferreiro, autor de numerosos mosaicos con azulejos en los barrios de Santiago

Muere el escultor compostelano Julio Ferreiro, autor de numerosos mosaicos con azulejos en los barrios de Santiago

Santiago recibirá en el CIMEC 2026 al médico de la España campeona del mundo de fútbol

Santiago recibirá en el CIMEC 2026 al médico de la España campeona del mundo de fútbol

La Cámara de Comercio impulsa la digitalización en Santiago con 4,5 millones y más de 1.600 soluciones tecnológicas

La Cámara de Comercio impulsa la digitalización en Santiago con 4,5 millones y más de 1.600 soluciones tecnológicas

Antón Santamarina, Premio Porteiro Garea polo seu papel esencial na normalización da lingua galega

Antón Santamarina, Premio Porteiro Garea polo seu papel esencial na normalización da lingua galega

La estatua de Moncho Reboiras vuelve a aparecer vandalizada en la rúa Carreira do Conde

La estatua de Moncho Reboiras vuelve a aparecer vandalizada en la rúa Carreira do Conde

La primera panadería ecológica de Santiago que empezó con un carro y un caballo: "Nuestro pan es para gente que quiere cuidarse"

Santiago, segunda ciudad gallega donde más crecen los viajes al extranjero

Santiago, segunda ciudad gallega donde más crecen los viajes al extranjero
Tracking Pixel Contents