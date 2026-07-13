Santiago recibirá en el CIMEC 2026 al médico de la España campeona del mundo de fútbol

El doctor Juan José García Cota (A Estrada, 1966), una de las figuras más destacadas de la medicina deportiva en España, será uno de los ponentes de la próxima edición del Congreso Internacional de Medicina Clínica (CIMEC 2026), organizado por la asociación estudiantil Comunidad Médica en Formación (CoMeF). El encuentro se celebrará los días 25 y 26 de septiembre en la Cidade da Cultura y suma así un nuevo nombre de referencia al cartel, tras la reciente confirmación de la dermatóloga y expresidenta de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), Yolanda Gilaberte.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidade de Santiago de Compostela (USC), García Cota ha desarrollado una amplia trayectoria profesional en el ámbito de la traumatología, la cirugía ortopédica y la medicina deportiva. En la actualidad es jefe de los servicios médicos y director de la Clínica RC Celta.

Uno de los hitos más relevantes de su carrera fue su vinculación durante 23 años con la Real Federación Española de Fútbol. Entre 2008 y 2022 desempeñó el cargo de responsable de Traumatología de la selección española absoluta, formando parte del equipo médico que acompañó al combinado nacional en la conquista de la Eurocopa de 2008, el Mundial de Sudáfrica de 2010 y la Eurocopa de 2012. Además, participó en cuatro campeonatos del mundo, atendiendo a algunos de los deportistas más importantes del país.

"Su intervención permitirá a los asistentes conocer la realidad médica que existe detrás de un proyecto tan exigente como un Campeonato del Mundo"

Desde la organización del congreso destacan que su intervención permitirá a los asistentes conocer "la realidad médica que existe detrás de un proyecto tan exigente como un Campeonato del Mundo, así como la responsabilidad que supone velar por la salud, prevenir lesiones y acompañar a deportistas de máximo nivel en contextos de enorme presión competitiva". La incorporación del traumatólogo gallego refuerza la apuesta de CIMEC por acercar a los estudiantes experiencias profesionales de primer nivel y mostrar salidas de la medicina que trascienden la práctica asistencial convencional.

Detrás de esta iniciativa se encuentra CoMeF, una asociación creada por estudiantes de Medicina con el objetivo de impulsar una universidad más participativa, conectada con la realidad clínica y orientada a la formación práctica. Tras reunir a más de 600 asistentes en su primera edición, el congreso afronta ahora una nueva convocatoria respaldado por un equipo de siete estudiantes que integran la junta directiva y el comité organizador, responsables durante todo el año de la preparación de talleres, jornadas científicas y otras actividades formativas.