Santiago, segunda ciudad gallega donde más crecen los viajes al extranjero

Los viajes al extranjero de los residentes en Santiago crecieron en mayo un 16,8 % respecto al mismo mes del año pasado, según la estadística experimental de turismo emisor elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir del destino y la localización de los teléfonos móviles. En total, se contabilizaron 9.450 turistas emisores, frente a los 8.093 registrados en mayo del ejercicio anterior, lo que supone 1.357 desplazamientos más.

Portugal fue, con diferencia, el principal destino de los compostelanos, con 6.415 viajeros, muy por delante de Francia (684) e Italia (564). También figuran entre los destinos internacionales Alemania (151), Suiza (107) y Hungría (95).

Vigo registró el mayor crecimiento, con 59.278 turistas emisores, un 18,9 % más que en mayo del año pasado, cuando se contabilizaron 49.832. También experimentaron aumentos significativos Lugo, con un 12,4 % más de turistas emisores (4.387 frente a 3.902), y A Coruña, que alcanzó los 13.734 viajeros, un 9,4 % más que los 12.549 registrados un año antes.

Los incrementos fueron más moderados en Ourense, con un 3,3 % de crecimiento (11.691 frente a 11.318), y en Pontevedra, donde las salidas aumentaron un 3 %, hasta los 10.584 turistas. Ferrol fue la única gran ciudad gallega que registró un descenso, con 2.545 viajeros, un 3,6 % menos que en mayo del año pasado.

No obstante, la clasificación varía si se pone el número de viajeros en relación con la población de cada ciudad. En ese caso, Vigo mantiene el primer puesto, con alrededor de 200 turistas emisores por cada 1.000 habitantes, seguida de Pontevedra (126) y Ourense (111). Santiago ocupa la cuarta posición, con 95 viajeros por cada 1.000 residentes, por delante de A Coruña (55), Lugo (44) y Ferrol (39).

La evolución de la serie histórica refleja un crecimiento sostenido del turismo emisor compostelano durante los meses de mayo en los últimos años. Tras los 3.671 viajeros registrados en 2021, la cifra ascendió a 5.159 en 2022, a 7.845 en 2023 y a 8.047 en 2024.

En todas las ciudades analizadas, Portugal volvió a ser con diferencia el principal destino internacional de los viajeros gallegos, seguido a gran distancia por Francia e Italia. Reino Unido, Alemania y, en varios casos, Marruecos completan los principales mercados de destino.

Ferrás: «O maior nivel de ingresos dos composteláns repercuten no consumo»

El profesor de Geografía Humana de la Universidade de Santiago (USC) Carlos Ferrás relaciona estas diferencias con el dinamismo socioeconómico de cada ciudad. En el caso de Ferrol, la única gran ciudad gallega donde descendieron los viajes al extranjero, apunta que está marcada por «un problema demográfico con avellentamento da poboación e perda de habitantes».

En cuanto a Santiago, Ferrás relaciona el incremento del turismo emisor con la elevada renta media de la ciudad. «Os ingresos están nunha situación máis boiante, ao haber moitos que traballan na administración pública ou na Universidade, o que repercute no consumo», explica.