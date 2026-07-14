Solo 15 de las 44 titulaciones de la USC en Santiago mantienen plazas vacantes

Un total de 28 titulaciones del campus de Santiago de la Universidade de Santiago (USC) agotaron sus plazas tras el segundo llamamiento de matrícula de la CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia). Los estudiantes admitidos en esta fase dispondrán de plazo para formalizar su matrícula desde las 00.01 horas del miércoles 15 hasta las 23.59 horas del jueves 16 de julio.

Este año, a diferencia de los anteriores, Medicina fue la única titulación gallega que cerró ya en el primer llamamiento, con una nota de corte de 12,844.

De este modo, solo quedan vacantes en 15 de las 44 titulaciones —grados y dobles grados— que se ofertan en el campus compostelano el próximo curso, lo que supone el 34% de la oferta. Se trata de Administración e Dirección de Empresas, Ciencia Política e da Administración, Economía, Filoloxía Clásica, Historia da Arte, Lingua e Literatura Españolas, Lingua e Literatura Galegas, Lingua e Literatura Inglesas, Lingua e Literatura Modernas, Óptica e Optometría, Pedagoxía, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Traballo Social, Xeografía e Ordenación do Territorio y Xornalismo.

En el campus de Lugo, donde se ofertan 21 titulaciones —dos de ellas también en modalidad virtual, Empresa e Tecnoloxía y Xestión Cultural—, todavía hay plazas disponibles en 13. Son Administración e Dirección de Empresas, Enxeñaría Civil, Enxeñaría Forestal e do Medio Natural, Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais, Mestre en Educación Infantil, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria, Paisaxe, Robótica, Xestión Cultural (presencial y virtual), la simultaneidad de los grados de Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria y Enxeñaría Forestal, y el grao aberto USC Enxeñarías.

El tercer llamamiento de matrícula en las tres universidades gallegas se publicará el martes 21 de julio y el plazo para formalizar la matrícula permanecerá abierto los días 22 y 23.