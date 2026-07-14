Amancio Prada brilla en Santiago a la vera de Rosalía de Castro: "Nunca cantei tan cerca dela"

Amancio Prada, con «A», de amigo de Galicia, gusta más de abrazar tierras que de separarlas y en Santiago su voz siempre late como en casa. Es berciano pero entiende (y defiende) como nadie a la gran poeta gallega: Rosalía de Castro. «Nunca cantei tan cerca dela» dijo este lunes ante las 400 personas que agotaron las invitaciones gratuitas de su concierto en la Igrexa de San Domingos de Bonaval con un repertorio centrado en ella en un Panteón de Galegas e Galegos Ilustres donde hasta el silencio hizo arreglos para la música.

De verde, en el centro, la alcaldesa de Santiago, entre más asistentes. / Santiago Esturao

Emotividad

A diez minutos de empezar, cerca de 70 personas hacían cola a la espera de ocupar las sillas libres de quienes lograron la invitación online y no acudieron a última hora a una cita especial donde Amancio Prada cantó en Compostela abofeteando a su carné de identidad con esa mezcla de emotividad y gallardía a sus 77 años, con buena voz y mejor actitud, vestido de negro impecable y con esa melena plateada que suma enigma a su forma de entender el mundo y a su forma de entender la poesía.

Otro plano de la representación institucional en el concierto. / Santiago Esturao

Tras los aplausos que saludaron el inicio del concierto, hilado con la emotiva "Cómo chove miudiño" y la festiva "Un repoludo gaiteiro", «das primeiras canciones que cantei dela», dijo el músico leonés, que recordó que descubrió a Rosalía cuando estudiaba en Valladolid, en 1968. Así, fue avanzando un recital con músicas entreveradas de poemas rosalianos y retazos de la biografía del cantautor «que ha cantado como nadie a Rosalía», dijo en la presentación del recital el presidente del Parlamento Gallego, Miguel Santalices, parte de una representación institucional que contó además con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; el conselleiro de Cultura; y el Secretario Xeral de Política Lingüística, entre más asistentes a un recital «financiado pola Consellería de Cultura», indicó Santalices.

Flores, París y Lorca

Amancio Prada, entre verso y verso, sorbo y sorbo de agua y vuelo y vuelo de flores blancas lanzadas a escena por su entusiasta fan Ximena Vázquez, reveló que ahondó en las letras de Rosalía tras viajar al París de 1968 y que plasmó luego sus versos en un disco, Campanas de Bastabales, grabado en 1975 en Madrid, a guitarra, voz y alma junto al violoncelo de Eduardo Gattinoni. Y hablando de viajes, aludió también a la cruda emigración del XIX y del XX, lo hizo antes de entonar "Prá á Habana".

Parte del público asistente al recital de Amancio Prada. / Santiago Esturao

Y aludió luego a "Desde las entrañas de la Andalucía", a esa carta de admiración que Federico García Lorca tituló Salutación elegíaca a Rosalía de Castro. «Aquel joven Lorca estuvo en Santiago en 1916 y vino a este mismo lugar para honrar a Rosalía», dijo el cantautor desde una ciudad donde el editor Henrique Alvarellos encabeza la petición de que el poeta granadino tenga un espacio físico permanente en la capital gallega para recordar que le sedujo Galicia, sus gentes y su paisaje, y que la actual escultura en la Alameda es buena idea pero corta como lembranza de ese romance de norte y sur.

Cita a Joan Baez

Al frasear "Maio longo maio longo", Amancio Prada le dio más alas a su guitarra, antes de indicar que él, que fue «un neno labrego cos pes cheos de terra» no olvida que en este planeta no se acaba nunca la cosecha de injusticia, e interpretó al minuo "A xustiza pola man", antes de ofrecer "Campanas de Bastabales", suite en tres piezas con varios poemas rosalianos. A su vez, contó que él cantó orgulloso en 2019 en el Teatro Real de Madrid "Adiós ríos, adiós fontes", invitado por el icono folkie Joan Baez.

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Vista amplia del recital de Amancio Prada en Bonaval. / Santiago Esturao

Hacia el final de esta xuntanza a en Bonaval, Amancio Prada hizo su versión musicalizada de "Libre te quiero", de Agustín García Calvo, parte de más de hora y media de actuación entre canciones, algún recitado y fraseos del devenir viajero (por dentro y por fuera) de un cantautor tan berciano como gallego que concluyó llevando un florido ramo a la tumba de Rosalía, homenaje por el pasamento de la poeta (Santiago, 1837 - Padrón, 1885). Y este miércoles, en la Casa de Rosalía, recibirá la distinción Rosa de Galicia de 2026 en un acto que incluirá un breve concierto.