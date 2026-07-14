El Concello de Santiago activa el protocolo contra ratas tras avisos vecinales en el entorno de Plaza Roja

Vecinos del Ensanche de Santiago han alertado durante las últimas semanas de la presencia de ratas en diferentes puntos del entorno de la Plaza Roja. Los residentes aseguran haber visto los roedores cerca de portales, establecimientos comerciales, contenedores y zonas próximas a la red de saneamiento, una situación que ya trasladaron al Concello y que continúa generando preocupación en el barrio.

La Administración municipal tiene constancia de, al menos, dos avisos recientes. El primero fue recibido hace aproximadamente dos semanas y provocó la activación del protocolo habitual: la comunicación de la incidencia a Saniastur, la empresa encargada del control de plagas en la vía pública y en las dependencias municipales de Santiago, para que revisase la zona y adoptase las medidas necesarias.

Rata en el Ensanche de Santiago, en una publicación subida por el perfil de Instagram Salseo USC el pasado jueves / Salseo

Los vecinos sostienen, sin embargo, que no apreciaron una mejora suficiente después de aquella primera actuación y volvieron a comunicar la presencia de roedores. Tras el aviso más reciente, presentado ayer mismo, técnicos de Saniastur inspeccionaron nuevamente el entorno de la Plaza Roja para valorar la situación y aplicar las medidas que considerasen pertinentes.

De este modo, tanto el Concello como la empresa responsable del servicio tienen conocimiento del problema y mantienen activado el protocolo de seguimiento. Los residentes esperan ahora que las nuevas actuaciones permitan reducir la presencia de ratas en una de las zonas más transitadas del Ensanche.

Aparición de cadáveres de gatos

La preocupación vecinal no se limita a la aparición de los roedores. Algunos vecinos y entidades, como la protectora animal Argo, también han comunicado el hallazgo durante los últimos meses de tres gatos muertos en la zona de Guadalupe. Concretamente, cuatro cadáveres sin signos de violencia a poca distancia de algunas trampas para ratas. Algunos usuarios relacionan estos casos con los productos utilizados en las tareas de desratización, aunque hasta el momento no se ha realizado ninguna necropsia que permita determinar la causa de las muertes ni existe una prueba que establezca esa relación.

Javier González García, uno de los responsables técnicos de control de plagas de Saniastur, explica a EL CORREO GALLEGO que resulta «muy difícil» que un gato o un ave pueda ingerir directamente una cantidad de producto suficiente para morir.

Los cebos empleados por la compañía se introducen en cajas cerradas que únicamente pueden abrir los técnicos mediante una llave. En su interior existen dos compartimentos: un pasillo por el que acceden los roedores y otro espacio en el que se encuentra el producto, fijado a una estructura metálica para impedir que pueda ser extraído con facilidad.

«Un gato tendría que meter la pata, girarla, alcanzar el cebo y arrancarlo de la rejilla a la que está anclado. Es muy difícil que llegue a suceder», señala González. Los bloques, añade, tienen además un sabor amargo y desagradable pensado para reducir su atractivo para especies distintas de los roedores.

El responsable técnico admite que, en términos generales, podría producirse una exposición indirecta si un gato consumiese un ratón que hubiese ingerido previamente el producto. No obstante, sostiene que la aparición de síntomas graves y, especialmente, la muerte del animal por esta vía serían circunstancias poco frecuentes.

«Se han encontrado trazas de rodenticidas en algunos gatos callejeros, pero de ahí a que les provoquen síntomas o la muerte hay una diferencia importante», apunta. En caso de una intoxicación mortal por los productos anticoagulantes utilizados habitualmente, explica, una necropsia veterinaria debería detectar hemorragias y lesiones características en distintos órganos y cavidades del cuerpo.

Causas desconocidas

En los casos comunicados al Concello no se realizaron estas pruebas para averiguar la causa de la muerte. Por este motivo, la proximidad de un animal muerto a una caja o a un posible bloque de producto no permite, por sí sola, establecer cuál fue la causa del fallecimiento.

El técnico de Saniastur considera todavía más difícil que un ave acceda al producto situado dentro de los portacebos, debido a su diseño y a las dimensiones de las entradas. También recuerda que las cajas instaladas por Saniastur están identificadas en su parte posterior con el logotipo de la empresa en color azul claro.

Trampa para ratas encontrada en el entorno de Guadalupe, sin los distintivos de Saniastur / Cedida

Esta precisión resulta relevante porque algunos vecinos han informado de la aparición de una caja sin identificación. Desde Saniastur indican que no pueden atribuirse la colocación de un dispositivo que no lleve sus logotipos, ya que podría tratarse de material instalado anteriormente por otra empresa o incluso por un particular, siendo esta posibilidad la que se presenta como más probable.

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La empresa insiste, por tanto, en que no existen datos que permitan relacionar sus tratamientos con la muerte de los gatos y las aves. Sin una necropsia u otras pruebas veterinarias, la causa de esos fallecimientos permanece sin determinar. Mientras tanto, el servicio de control de plagas continúa revisando la presencia de ratas comunicada por los vecinos en el entorno del Ensanche compostelano.