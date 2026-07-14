Las denuncias de los vecinos del Ensanche acaban con El Búnker: el Concello de Santiago decreta su cierre

Nueva victoria de los vecinos del Ensanche en su lucha contra algunos locales que generan problemas de convivencia en el centro de la capital de Galicia. Después de que en los últimos meses hayan conseguido la desarticulación de dos viviendas donde se ejercía la prostitución y de otro piso utilizado para la venta de drogas, esta vez, y a través de las denuncias de los residentes del número 31 de la calle de A Rosa, han logrado que el Concello de Santiago decrete la suspensión cautelar de la actividad del café bar El Búnker, ubicado en el bajo del inmueble.

Uno de los motivos que han llevado a esta clausura son las protestas de los vecinos en relación a los ruidos que generaba el local cuando ponían música, una actividad para la que no tenían licencia. De igual modo, los olores que desde su cocina se filtraban a las viviendas del edificio han sido otro factor determinante para la decisión tomada desde Raxoi, secundada por un informe de los Bomberos de Santiago en el que corroboraron que los humos del local se introducían en varias viviendas a través del sistema de ventilación del edificio.

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15 días para recurrir la decisión

La resolución administrativa que ha dado lugar a este cierre y que puede ser recurrida en los próximos 15 días, señala que el negocio desarrollaba una actividad "sen axustarse ás condicións do título habilitante municipal que ampara o funcionamento do local", y añade que de incumplirse esta medida cautelar, "habilita a Administración municipal para executar forzosamente o acto incumprido mediante a imposición de multas coercitivas ou execución subsidiaria, mediante o precinto da actividade". Asimismo, recuerda que el incumplimiento de la orden de paralización y el quebrantamiento del precinto, "pode ser considerada delictiva á luz do artigo 319 do Código Penal".