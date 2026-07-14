Conciertos gratuitos en Santiago de la Real Filharmonía en julio y por barrios compostelanos en septiembre

La Real Filarmonía de Galicia (RFG) ofrece un concierto de entrada libre esta semana en Santiago en la Iglesia de San Agustín - Igrexa de Santo Agostiño bajo la dirección de César Ramos, actual director asistente de la RFG, con un repertorio que va a incluir piezas compuestas pore Beethoven, Wagner y Jessie Montgomery.

Doble cita

La Real Filarmonía actúa este viernes 17 de julio en la capital gallega, a las 20.00 horas, con entrada gratuita hasta completar la capacidad del recinto. En dicha cita, el mencionado César Ramos, nuevo director asistente de la orquesta compostelana para el presente verano y la temporada 2026-2027, asumirá la batuta. Es un director cubano afincado en Europa que releva en ese puesto a Sebastian Zinca.

El programa es parte de la programación de verano de la Real Filarmonía de Galicia, un adelanto de su nueva temporada de abono, que lleva por título "Memoria".

César Ramos, nuevo director asistente de la RFG. / Cedida

Fiestas del Apóstol y más conciertos

Y ya dentro de las Fiestas del Apóstol, el miércoles 22 de julio la Real Filharmonía da un recital en la Quintana, cita ya clásica en el marco de estos festejos, que en esta ocasión tiene como invitada a Lada Bockova, soprano checa en una cita bajo la batuta del director artístico de esta orquesta pública gallega, Baldur Brönniman. En caso de lluvia, el concierto se trasladará al Auditorio de Galicia.

Lada Bockova, soprano. / Cedida

Las siguientes citas de la RFG, que viene de celebrar sus 30 años de historia, en su ciclo estival serán el concierto del Noia Harp Fest, el 29 de julio a las 20.30 horas en el Teatro Coliseo Noela de Noia; la participación en el Galicia Clarinet Fest, el 7 de agosto a las 20.30 horas en el Auditorio de Lalín; y, finalmente, el concierto del Festival Bal y Gay, el 13 de agosto a las 21.00 horas en la iglesia de Santa María do Campo, en Ribadeo.

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Gira po barrios compostelanos

Y la gira de conciertos gratuitos de la Real Filharmonía de Galicia en los barrios de Santiago empieza el 16 de septiembre de Compostela en la Casa das Máquinas (galeras) y sigue el 17 en la Igrexa de Santa María de Mercé de Conxo, el 18 en el Centro Comercial Área Central (Fontiñas) y el 19 de nuevo en la Iglesia de San Agustín - Igrexa de Santo Agostiño, siempre con cita a las 20 horas.