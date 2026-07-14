MÚSICA CLÁSICA
Conciertos gratuitos en Santiago de la Real Filharmonía en julio y por barrios compostelanos en septiembre
El primero de este mes se hace en la Iglesia de San Agustín y, ya dentro de las Fiestas del Apóstol, habrá otra cita en la Quintana
La Real Filarmonía de Galicia (RFG) ofrece un concierto de entrada libre esta semana en Santiago en la Iglesia de San Agustín - Igrexa de Santo Agostiño bajo la dirección de César Ramos, actual director asistente de la RFG, con un repertorio que va a incluir piezas compuestas pore Beethoven, Wagner y Jessie Montgomery.
Doble cita
La Real Filarmonía actúa este viernes 17 de julio en la capital gallega, a las 20.00 horas, con entrada gratuita hasta completar la capacidad del recinto. En dicha cita, el mencionado César Ramos, nuevo director asistente de la orquesta compostelana para el presente verano y la temporada 2026-2027, asumirá la batuta. Es un director cubano afincado en Europa que releva en ese puesto a Sebastian Zinca.
El programa es parte de la programación de verano de la Real Filarmonía de Galicia, un adelanto de su nueva temporada de abono, que lleva por título "Memoria".
Fiestas del Apóstol y más conciertos
Y ya dentro de las Fiestas del Apóstol, el miércoles 22 de julio la Real Filharmonía da un recital en la Quintana, cita ya clásica en el marco de estos festejos, que en esta ocasión tiene como invitada a Lada Bockova, soprano checa en una cita bajo la batuta del director artístico de esta orquesta pública gallega, Baldur Brönniman. En caso de lluvia, el concierto se trasladará al Auditorio de Galicia.
Las siguientes citas de la RFG, que viene de celebrar sus 30 años de historia, en su ciclo estival serán el concierto del Noia Harp Fest, el 29 de julio a las 20.30 horas en el Teatro Coliseo Noela de Noia; la participación en el Galicia Clarinet Fest, el 7 de agosto a las 20.30 horas en el Auditorio de Lalín; y, finalmente, el concierto del Festival Bal y Gay, el 13 de agosto a las 21.00 horas en la iglesia de Santa María do Campo, en Ribadeo.
Gira po barrios compostelanos
Y la gira de conciertos gratuitos de la Real Filharmonía de Galicia en los barrios de Santiago empieza el 16 de septiembre de Compostela en la Casa das Máquinas (galeras) y sigue el 17 en la Igrexa de Santa María de Mercé de Conxo, el 18 en el Centro Comercial Área Central (Fontiñas) y el 19 de nuevo en la Iglesia de San Agustín - Igrexa de Santo Agostiño, siempre con cita a las 20 horas.
- Las nuevas rutas del aeropuerto de Santiago: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
- El pub de Santiago donde empezaron Tosar y Zahera gana un Solete Repsol: 'De aquí ha salido gente que ha llegado muy lejos
- O Gozo Festival vence al temporal de lluvia y granizo
- La respuesta de un barrio de Santiago al calor: 'Baixa a túa cadeira, algo de merendar e quedamos á fresca
- La tormenta descarga en Santiago granizo de más de un centímetro de grosor
- La cafetería de Santiago recomendada por Tamar Novas y 'Lonely Planet': un rincón bohemio con 83 años de historia
- La primera panadería ecológica de Santiago que empezó con un carro y un caballo: 'Nuestro pan es para gente que quiere cuidarse
- Muere el escultor compostelano Julio Ferreiro, autor de numerosos mosaicos con azulejos en los barrios de Santiago