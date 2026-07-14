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Concierto en Santiago de The Screamin’ Cheetah Wheelies, con Mike Farris al frente

Incluyen Compostela en una gira con motivo del 30 aniversario de "Magnolia", uno de sus discos más populares. ya hay entradas a la ventaConcierto en Santiago de The Screamin’ Cheetah Wheelies, con Mike Farris al frente

Mike Farris, cantante del grupo The Screamin’ Cheetah Wheelies.

Mike Farris, cantante del grupo The Screamin’ Cheetah Wheelies. / Music Snapper (Stuart MacDonald)

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Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

The Screamin’ Cheetah Wheelies, con Mike Farris al frente, anuncian un concierto en Santiago, ciudad que incluyen en una gira de otoño con motivo del 30 aniversario de "Magnolia", uno de sus discos más populares.

Reconocido disco y paso previo pot Santiago

La banda estadounidense The Screamin’ Cheetah Wheelies regresa a Galicia para tocar el 7 de octubre en Santiago. Vuelven tras gira de reunión en 2022, "The Long Goodbye", cuyas entradas se agotaron en pocas horas, según detalla la promotora.

"Magnolia", disco grabado en 1996 en los Bearsville Studios de Woodstock (Nueva York) y producido por el legendario Michael Barbiero (que trabajó con John Lennon, Guns N Roses...) es un trabajo con rango de clásico del rock americano, con ecos d eblues.

Mike Farris, cantante lider de The Screamin’ Cheetah Wheelies y ganador de un premio Grammy y principal compositor de la banda, ya actuó en Santiago en 2010 y ofreció un show bestial en la propia Capitol.

Mike Farris habla de esta forma de ese disco que hila la gira: "Siempre ha sido considerado por nuestros fans como el mejor momento de la banda, y para mí también ocupa un lugar muy especial. Merece ser celebrado junto a todos los que han llevado estas canciones consigo durante todos estos años".

Ya hay entradas desde 29 euros.

Mítica carrera de The Screamin’ Cheetah Wheelies

Formados en Nashville en los años 90, The Screamin’ Cheetah Wheelies se consolidaron como una de las bandas más destacadas del southern rock contemporáneo, combinando influencias de rock clásico, soul y blues. Su álbum Magnolia sigue siendo una referencia clave dentro del género.

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Tocan además el 8 de octubre en Gijón, Sala Albéniz; el 9 de octubre en Madrid, Lab Wagon; el 10 de octubre en Bilbao (lugar pro revelar); el 11 de octubre en Girona (MiroRock, La Mirona); y el 12 de octubre en Zaragoza (sala por decidir).

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