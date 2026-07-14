Galicia destina 8 millones a mejorar la seguridad vial en 40 tramos del Camino de Santiago para proteger a los peregrinos frente a los coches

Aunque los atropellos non son sucesos habituales en el Camino de Santiago, lo cierto es que la multiplicación de peregrinos y de rutas en los últimos años por el fenómeno Xacobeo obligan a adoptar medidas en materia de seguridad vial para proteger a los caminantes y ciclistas del tráfico rodado. Y dentro de este plan, la Xunta de Galicia acaba de aprobar una partida de 8 millones de euros para mejorar esa seguridad viaria en 40 tramos de la ruta, en concreto del Camino Norte y del Camino Inglés.

La iniciativa recibió luz verde en el Consello da Xunta de este lunes, donde Alfonso Rueda informó de la medida, "con la previsión de que todas las obras estén adjudicadas a principios del año que viene", de cara al Xacobeo2027, cuando se espera un nuevo bum de peregrinación.

Las actuaciones se priorizan en aquellos puntos "donde la ruta coincide con carreteras", lo que obliga a garantizar la seguridad viaria. Eso se consigue, explicó el presidente, con una reducción de la exposición de los peregrinos al tráfico rodado a través de sendas peatonales, pasarelas y muros de contención.

La Xunta realiza trabajos de mejora de seguridad vial en los distintos Caminos de cara al Año Santo 2027, con obras en 150 kilómetros por un importe superior a los 40 millones de euros.

Actuaciones en 27 tramos del Camino Norte

En el caso de la ruta que entra por el Cantábrico gallego y avanza por A Terra Chá de Lugo y sigue el curso del río Tambre, se actuará en 27 trechos de diez municipios. Siete de ellos se concentran en Boimorto, a las puertas ya de Santiago y limítrofe con Arzúa. Cuatro corresponden a Ribadeo, otros cuatro a Vilalba y tres en Guitiriz, todos ellos en la provincia de Lugo, donde también hay obras en Trabada, Begonte o Friol; mientras que hay cuatro en Sobrado, donde nace el Tambre, y uno en O Pino.

Alfonso Rueda, en su comparecencia tras el Consello / Xoán Álvarez

Siete ayuntamientos del Camino Inglés de Betanzos a Santiago

En el caso del Camino Inglés, uno de los que más crece y que está de moda entre los peregrinos, el proyecto contempla actuaciones en 13 tramos que coinciden con carreteras situados en siete concellos: Carral, Cabanas, Betanzos, Paderne, Miño, Cambre y el propio Santiago de Compostela.

Todos estos trazados definitivos del Camino reciben luz verde después de someter al trámite de información pública los proyectos para recibir las alegaciones antes de su aprobación definitiva en el Consello de este lunes.