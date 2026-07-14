Hijos de Rivera duplica su apoyo al Xacobeo 2027 con una aportación de 12 millones de euros

El próximo Año Santo comienza a tomar forma cuando el Camino de Santiago bate registros y atrae a peregrinos de más de 170 países. En ese escenario, Hijos de Rivera aportará 12 millones de euros al Xacobeo 2027, más del doble que en la edición anterior, con el objetivo de que su impacto se extienda por toda Galicia y perdure más allá de la llegada de visitantes.

El presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ratificaron este martes el acuerdo de colaboración en la sede central de la compañía, en A Coruña.

Hijos de Rivera se convierte así en la primera empresa con la que el Gobierno gallego formaliza una alianza para el Xacobeo 2027. La aportación se destinará a promocionar y divulgar la celebración, reforzar su dimensión internacional y apoyar su impacto cultural, social y económico.

La cifra acordada supera en más del doble la contribución realizada por la compañía durante el último Año Santo, celebrado entre 2021 y 2022.

Alfonso Rueda e Ignacio Rivera firman el acuerdo / cedida

Además del apoyo económico, la corporación incluirá el logotipo del Xacobeo 2027 en sus productos y en las comunicaciones de sus marcas, aprovechando su capacidad de difusión para ampliar la notoriedad de la cita dentro y fuera de Galicia.

“Este acuerdo supone un paso importante en un camino que recorreremos junto a la Xunta de Galicia para hacer del Xacobeo 2027 un proyecto compartido que proyecte Galicia al mundo”, afirmó Ignacio Rivera.

El presidente ejecutivo de Hijos de Rivera destacó que el próximo Año Santo debe servir para reforzar la posición de Galicia como referente cultural, turístico, económico y social, además de reivindicar el valor histórico, patrimonial e internacional del Camino de Santiago.

Más que un récord de peregrinos

La compañía defiende que el éxito del Xacobeo no puede medirse únicamente mediante la cantidad de visitantes o de actividades programadas. También deberá evaluarse su capacidad para crear oportunidades duraderas en diferentes puntos del territorio.

“El éxito del Xacobeo no se medirá únicamente por el número de peregrinos que lleguen a Santiago o por el número de actividades desarrolladas, sino por el impacto positivo que seamos capaces de generar en toda Galicia”, señaló Ignacio Rivera.

El responsable de la compañía insistió en que la cita debe dejar vínculos que se mantengan después de 2027.

“Queremos contribuir a que quienes nos visiten quieran volver y a que quienes nacimos aquí nos sintamos todavía más orgullosos de nuestra tierra”, añadió.

Por su parte, Alfonso Rueda reivindicó el modelo de colaboración entre las administraciones y las empresas como una herramienta necesaria para multiplicar el alcance cultural y social del próximo Año Santo.

El presidente de la Xunta agradeció la implicación de Hijos de Rivera, a la que definió como una embajadora de la marca Galicia Calidade y un ejemplo de compromiso con la comunidad.

Rueda también destacó que se trata del primer acuerdo empresarial formalizado por el Ejecutivo autonómico para la edición de 2027, que buscará reforzar la proyección exterior de Galicia y del Camino.

Más de medio millón de peregrinos en un año

El acuerdo llega en un momento de crecimiento sostenido de la ruta jacobea. Durante 2025 recogieron la Compostela un total de 530.987 peregrinos.

En los seis primeros meses de 2026 ya lo hicieron más de 268.000 personas, un 5% más que durante el mismo periodo del año anterior.

El componente internacional tiene cada vez más peso. Según los datos de la Oficina de Acogida al Peregrino, el 69% de las personas que llegaron a Santiago durante el primer semestre del año procedía del extranjero.

Los peregrinos llegaron desde más de 170 países, con Estados Unidos a la cabeza de las procedencias internacionales, seguido de Italia y Portugal.

Estas cifras anticipan una elevada afluencia durante 2027 y refuerzan el reto de conseguir que el crecimiento no se concentre únicamente en Santiago o en los principales tramos del Camino.

El precedente más reciente muestra también la dimensión de la programación vinculada al Xacobeo. La edición de 2021-2022 reunió más de 7.000 actividades culturales y artísticas en 312 escenarios repartidos por toda Galicia.

La programación incluyó conciertos, exposiciones, ciclos de teatro, actividades deportivas, festejos tradicionales, ferias turísticas y acciones de promoción en mercados internacionales.

Con la aportación de Hijos de Rivera, la Xunta comienza a articular los apoyos privados del próximo Año Santo. El reto será transformar la elevada afluencia de peregrinos y la promoción internacional en oportunidades económicas, culturales y sociales que alcancen al conjunto de Galicia y se mantengan después de 2027.