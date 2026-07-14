Llegan las fiestas más internacionales de Compostela: 10 días, en lugar de 15, en aras de la "calidad"

La concejala de Fiestas de Santiago, Pilar Lueiro, presentó este martes el cartel de las Festas do Apóstolo 2026, una cita de carácter internacional como tienen también, según defendió, los artistas que integran el programa.

Un programa que este año, con casi 900.000 euros de presupuesto, se reduce de 15 a 10 días, en aras de la "calidad" de las propuestas y por la intención del gobierno local de ofrecer "más programación" durante los meses de verano, como ya indicó la semana pasada la edil de Turismo, Míriam Louzao. En esta ocasión Lueiro hizo referencia a los recién celebrados Xogos do Eixo Atlántico.

Música y diversidad cultural en la Quintana

La edil Pilar Lueiro presentó la programación de este año como "diversa e inclusiva poñendo en igualdade a nosa cultura con manifestacións artísticas chegadas doutras latitudes". Así, la programación comienza el 22 de julio en la Praza da Quintana, a las 20 horas de la mano de la Real Filharmonía de Galicia. Y el día 23 lo clásico deja paso al reggae, de la mano del londinense Julian Marley.

El 24 de julio, día de los fuegos (desde la Alameda, la Cidade da Cultura y el Parque de Carlo Magno) y del video mapping sobre la fachada del Pazo de Raxoi, en la Quintana será la actuación de la cantante mexicana Lila Downs. Su carácter internacional lo recalcó en diversas ocasiones Lueiro, insistiendo en que "cantó en el mundial de fútbol".

También ese día, se sube al escenario Belem Tajes para dar paso al día siguiente a las Xornadas do Folclore, "para ir abrindo boca de cara á xornada do domingo", jornada, la del 26, en que llega el Trad Fest con música, artesanía, animación con la Banda Municipal de Música, y con la celebración del Día do Traxe.

Iria Aldegunde es la creadora del cartel de las Festas do Apóstolo 2026 / cedida

"En definitiva, máis de 12 horas de música de inspiración tradicional coa participación de artistas de Galicia, Arxentina, Portugal, Escocia e Castela" aputaba Pilar Lueiro.

El día 27 es el momento del rock con La Perra Blanco y el 28 Santiago se pasa al flamenco con La Tarara, una fiesta gitano-gallega con "flamenco galego e non galego". El día 29 es la hora del rap con la banda madrileña Bewix de la Rosa, a la que acompañará la electrónica de Eris MacKenzie; y el día 30 llega la "banda de mulleres" de indie-rock Shego (concierto Estrella Galicia).

Como ya se había desvelado días atrás, el fin de fiesta lo protagonizan The Rapants, la banda muradana cerrara el programa de conciertos de las Festas do Apóstolo 2026 en la Quintana. El único misterio que queda por desvelar es quién será el pregonero o la pregonera de este año. ¿Quién saldrá al balcón del Pazo de Raxoi el día 22? Lo sabremos proximamente...

En la Alameda y en los barrios

Por supuesto estarán las orquestas en la Alameda, entre ellas Finisterre o Compostela, igual que las atracciones, que se instalan ya este fin de semana y que contemplarán horario inclusivo libre de ruidos los días 21, 28 y 29 de julio de 17 a 19 horas. También se instalará el Punto Lila, del 22 al 31 de julio de 20 horas a 1 de la madrugada.

Tampoco faltará la cita con Peregrinos Musicales, los días 27 y 29 en el Teatro Principal e el 28 en San Martiño Pinario. Y se repite también el ciclo 'Compostela Cinema', con sesiones del 27 al 30 de julio en la Praza de Lavacolla, Praza da Veciñanza da Gracia, en los exteriores del CSC de Verdía y en el Parque Eugenio Granell.

Y también en los barrios la música tradicional con, entre otros, Novo Grupo Río Sarela y las alboradas, además de los 'Cantos de Taberna', en San Lázaro y San Pedro de la mano de Xirandeira y los Estalotes. Ajedrez al aire libre en la Alameda, baile moderno en la Quintana, la Festa Pícara el día 23 en el Parque de Galeras (de 17.30 a 21 horas), son otras de las ofertas de este programa 2026.

Un cartel en homenaje a la memoria y a Díaz Baliño

La diseñadora picheleira Iria Aldegunde (formada en el Garaxe Hermético) es la encargada del cartel de este año en el que recupera la figura protagonista de la campaña a favor del Estatuto de Autonomía para Galicia en 2026.

Consigue así homenajear a Camilo Díaz Baliño, diseñador fusilado por la fuerzas franquistas sublevadas contra el gobierno de la República hace ahora 90 años. Artista con amplia vida en Compostela, encarcelado en la Falcona (la cárcel que existió en los bajos del Pazo de Raxoi) y que en sus último diez años fue el encargado de elaborar el cartel de las Fiestas del Apóstol.

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Aldegunde toma su mujer protagonista de la campaña estatutaria, toma sus colores: azul, verde, púrpura... y los reinterpreta fusionando lo simbólico y lo esperanzor con la tradición compostelana, "con un sentido de alegría".