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Rodajes en Santiago de Compostela

Netflix busca en Santiago figurantes para la tercera temporada de la serie ‘Animal’: estos son los requisitos que debes cumplir

Los rodajes tendrán lugar en las calles de Compostela el próximo 16 de julio

Rodajes de la serie de Netflix ‘Animal’ en la rúa do Vilar de Santiago, a finales de mayo.

Rodajes de la serie de Netflix ‘Animal’ en la rúa do Vilar de Santiago, a finales de mayo. / Antonio Hernández

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Han pasado más de dos meses desde que Netflix anunció el inicio de los rodajes de los esperadísimos nuevos capítulos —pertenecientes a la segunda y tercera temporada— de Animal, comedia rural gallega ambientada en Santiago y sus alrededores protagonizada por el compostelano Luis Zahera.

'Animal', una comedia rural gallega de Netflix rodada en Santiago

Desde entonces, hemos sabido que esta serie producida por Alea Media contará con el fichaje estrella de Álvaro Mel.

Luis Zahera y ‘Animal’ están de vuelta Netflix y confirma el inicio de los rodajes de las temporadas 2 y 3

El compostelano Luis Zahera, Álvaro Mel y Lucía Caraballo, protagonistas de los nuevos capítulos de ‘Animal’. / Netflix

Pero no solo eso, además, hemos podido ver cómo avanzaban las grabaciones de lo que está por llegar en localizaciones de Santiago, como la céntrica rúa do Vilar, y los alrededores de la capital gallega.

Netflix ya rueda lo nuevo de 'Animal' en Santiago

Rodajes de la serie de Netflix ‘Animal’ en la rúa do Vilar de Santiago, a finales de mayo. / Antonio Hernández

Buscan figurantes en Santiago para la tercera temporada de 'Animal'

Unos rodajes que continúan en la capital gallega y para los que Netflix sigue necesitando figurantes. Prueba de ello es el proceso de selección que la empresa Galicia Casting acaba de abrir para participar como extra en esta reconocida comedia rural.

Requisitos y cómo ser figurante en los rodajes en Santiago

En concreto, se busca a un «hombre residente en Galicia de entre 28 y 48 años» que tenga «cierta experiencia como camarero» para rodar en Santiago el próximo 16 de julio capítulos de la tercera temporada de Animal.

Netflix busca en Santiago figurantes para la tercera temporada de ‘Animal’.

Netflix busca en Santiago figurantes para la tercera temporada de ‘Animal’. / Galicia Casting

Además, deberá tener «zapatos negros», así como una «talla L o M de camiseta» y una «talla de pantalón situada entre la 40 y la 44».

Aquellas personas interesadas deberán enviar un whatsapp al teléfono 633 211 886 que incluya el nombre y los apellidos, la edad, el lugar de residencia y fotografías muy actuales de cara y cuerpo completo.

Así serán los nuevos capítulos de la serie de Netflix 'Animal'

Según ha comunicado Netflix, los actores Luis Zahera, Lucía Caraballo y Álvaro Mel serán los grandes protagonistas de los nuevos capítulos de la comedia rural gallega Animal, en los que el nuevo Kawanda Urban de Santiago de Compostela devuelve la ilusión a Antón (Luis Zahera).

Fotograma de la nueva temporada de Animal

Luis Zahera, en 'Animal', serie de Netflix rodada en Santiago y sus alrededores. / Netflix

Pero su estabilidad, si es que alguna vez Antón la ha tenido, se tambaleará cuando su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), recién diplomada en etología, se incorpora al negocio. Juntos, con la ayuda de Mike (Álvaro Mel), nuevo gerente de Kawanda, pondrán en marcha un popular servicio de entierros para mascotas que traerá prosperidad a Topomorto, ficticio pueblo de la serie al que dan vida localizaciones de Touro, Ponte Maceira, Arzúa, Teo y Vedra.

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Sin embargo, el inesperado auge económico revelará un oscuro secreto que se esconde bajo la superficie y que, esperemos que más pronto que tarde, podramos descubrir en Netflix, aunque todo apunta que para ello tengamos que esperar hasta el próximo año.

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