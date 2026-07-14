Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viajes de los compostelanosLey de nietosDe Malpica a SantiagoJ. SantoroCarreira Pedestre
instagram

Espazo público

O PSOE aposta por unha nova Ordenanza de convivencia para Santiago, unha proposta que levará ao Pleno

A norma actualmente vixente é de hai 20 anos, polo que os socialistas insta o Bipartito á súa actualización

O voceiro do PSOE de Santiago, Sindo Guinarte, xunto á concelleira Marta Abal

O voceiro do PSOE de Santiago, Sindo Guinarte, xunto á concelleira Marta Abal / cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O voceiro do PSOE local, Sindo Guinarte, anunciou este luns que levará ao vindeiro pleno unha proposta para que o goberno bipartito impulse "de maneira inmediata a elaboración e aprobación dunha nova Ordenanza de convivencia".

O edil socialista considera que a norma actual, aprobada hai vinte anos, "quedou completamente desfasada" e criticou que o equipo de Goretti Sanmartín siga "sen poñer en marcha un proceso necesario para adaptar a regulación ás necesidades da cidade".

"A cidade necesita unha ordenanza transformadora, moderna e actualizada", explicou Guinarte, para reforzar que é precisa unha adaptación "ás necesidades do Santiago de hoxe e ás novas formas de uso do espazo público". O voceiro lembrou ademais que a normativa vixente "xa non dá resposta aos retos actuais da convivencia".

O portavoz do PSOE advertiu de que "moitas das condutas que afectan á convivencia" están dispersas en distintas ordenanzas municipais, unha situación que, segundo explicou, "xera confusión e dificulta a súa aplicación". Por iso o PSOE defende unha única ordenanza que unifique a regulación existente e que "sexa clara e accesible", que sirva de guía práctica para a cidadanía e para os visitantes, ademais de constituír "unha ferramenta útil para os servizos municipais".

Máis alá da sanción

Sindo Guinarte incidiu na súa intervención en que a nova ordenanza que propoñen dende a bancada socialista "non debe limitarse a un enfoque sancionador". "Non pode concibirse unicamente dende unha perspectiva sancionadora, ten que incorporar unha visión pedagóxica, preventiva e de sensibilización, promovendo o civismo, a corresponsabilidade e a mediación para mellorar a convivencia e previr os conflitos".

Noticias relacionadas y más

Guinarte insistiu en que o goberno local "desbloquee de inmediato" este procedemento e elabore a nova ordenanza cun "verdadeiro diálogo social para acadar o maior consenso posible".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las nuevas rutas del aeropuerto de Santiago: todos los destinos a los que ya puedes volar sin escalas
  2. El pub de Santiago donde empezaron Tosar y Zahera gana un Solete Repsol: 'De aquí ha salido gente que ha llegado muy lejos
  3. O Gozo Festival vence al temporal de lluvia y granizo
  4. La respuesta de un barrio de Santiago al calor: 'Baixa a túa cadeira, algo de merendar e quedamos á fresca
  5. Muere un integrante de Cantigas e Agarimos de 41 años tras sufrir un desvanecimiento en plena actuación
  6. La tormenta descarga en Santiago granizo de más de un centímetro de grosor
  7. La cafetería de Santiago recomendada por Tamar Novas y 'Lonely Planet': un rincón bohemio con 83 años de historia
  8. La primera panadería ecológica de Santiago que empezó con un carro y un caballo: 'Nuestro pan es para gente que quiere cuidarse

Netflix busca en Santiago figurantes para la tercera temporada de la serie ‘Animal’: estos son los requisitos que debes cumplir

Netflix busca en Santiago figurantes para la tercera temporada de la serie ‘Animal’: estos son los requisitos que debes cumplir

Amancio Prada brilla en Santiago a la vera de Rosalía de Castro: "Nunca cantei tan cerca dela"

Amancio Prada brilla en Santiago a la vera de Rosalía de Castro: "Nunca cantei tan cerca dela"

Galicia destina 8 millones a mejorar la seguridad vial en 40 tramos del Camino para proteger a los peregrinos del tráfico

Galicia destina 8 millones a mejorar la seguridad vial en 40 tramos del Camino para proteger a los peregrinos del tráfico

Santiago aumenta o seu parque residencial protexido con 13 novas vivendas no barrio de Vidán

Santiago aumenta o seu parque residencial protexido con 13 novas vivendas no barrio de Vidán

Concierto en Santiago de The Screamin’ Cheetah Wheelies, con Mike Farris al frente

Concierto en Santiago de The Screamin’ Cheetah Wheelies, con Mike Farris al frente

O PP de Santiago aposta por empregar a ferramenta Bizum para o pagamento de taxas

O PP de Santiago aposta por empregar a ferramenta Bizum para o pagamento de taxas

El Concello de Santiago activa el protocolo contra ratas tras avisos vecinales en el entorno de Plaza Roja

Un estudio de la USC y el IDIS identifica una posible conexión genética entre el rotavirus infantil y un menor riesgo de cáncer digestivo en la edad adulta

Un estudio de la USC y el IDIS identifica una posible conexión genética entre el rotavirus infantil y un menor riesgo de cáncer digestivo en la edad adulta
Tracking Pixel Contents