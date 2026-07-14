De un pub de Santiago a actuar en el ciclo Atardecer no Gaiás

Entre la escena del folk de Santiago hay formaciones emergentes como Maricarme, grupo compuesto por Cibrán Seixo, María Jorge y Migui Carballido. Este grupo nacido en Compostela ha pasado de un pub de Santiago a actuar esta semana en el ciclo Atardecer no Gaiás.

Cambio e ilusión

Maricarme es un proyecto con Cibrán Seixo (con experiencia también en aventuras musicales con Davide Salvado y Abraham Cupeiro), María Jorge (Caldo, Mercedes Peón) y Migui Carballido (Zeltia Irevire o los disueltos Mäi). Son un grupo compostelano de adopción, Cibrán es natural de Cuntis, Migui de O Carballiño y María, la única del trío que no reside en Compostela ahora mismo, es de Mos y vecina de "Val Miñor".

"Igual neste concerto na Cidade da Cultura aparece algunha persoa invitada por sorpresa a última hora", señalan en charla con EL CORREO GALLEGO para dejar abierta la puerta de la intriga, algo que siempre viene bien.

El trío empezó con Antía Ameixeiras, a quien luego relevó María Jorge. "Antía, que é súper amiga nosa, tivo a sorte de que o seu proxecto Caamaño & Ameixeiras vaia moi ben e xa non ten tempo.. A veces tes que decantarte por algo e como nos coñecemos todos desde hai anos, chamáronme", detalla María.

"No principio foi algo impactante iso de ter que cantar como voz principal, algo novo para mi aínda que xa fixera coros", añade.

Dos fechas esta semana

Maricarme dan un concierto este jueves en Santiago, a las 21 horas, con entrada libre, en el ciclo Atardecer no Gaiás, abierto el pasado 2 de julio por el compostelano Carlangas, cita seguida de las actuaciones de Marrit (3 de julio) y 9Louro (9 de julio).

El ciclo de conciertos gratuitos Atardecer no Gaiás organizados por la Xunta de Galicia apuesta esta semana por el nuevo tradi gallego, con Maricarme y Unto Vello, que actúan el jueves 16 y el viernes 17 de julio, respectivamente en la Plaza Central de la Cidade da Cultura.

Proyecto de disco

"Despois do verán imos publicar un disco en formato EP, con catro ou cinco temas e un deles instrumental cun repertorio formado por revisións de pezas tradicionais e algunha composición propia. A veces as letras desas revisións de temas tradicionais son nosas, metemos cambios", señalan.

Otro plano de Maricarme. / Cedida

En YouTube, la actual formación de Maricarme ha publicado el vídeo de un tema llamado "Eu non quero té!", que sirve de buena carta de presentación de su apuesta y donde interviene la citada Antía Ameixeiras.

"Estivo moi ben, foron dous días e medio de traballo e quedou un vídeo riquiño tendo en conta que foi cousa de mobilizar a moita xente pero saíu u ben porque a xente de Fotomatong xerou un ambiente moi bo", añaden sobre ese clip grabado bajo la dirección de Miguel Méndez (Fotomatong) y Marte Martin.

Pub de Santiago

El mundo de la hostelería en Santiago tiene de bueno que, en varios casos, entienden que la cultura es parte del tejido social de la ciudad, sea de día y de noche, y eso explica que la agenda de conciertos tenga espacio en locales como el pub Modus Vivendi, algo bien vivido en carne propia por Maricarme.

"Os primeiros concertos foron no Modus cando, dentro do ciclo Circum, pedíronlle a Cibrán que fixera un grupo, e curramos un montón facendo temas con nosas armonias e os nosos arranxos, indo algo máis alá do que facemos nas foliadas e atopamos unha resposta moi boa do público. No noso repertorio tamén temos temas instrumentais porque non toda a música tradicional é cantada e as veces esquecese iso un pouco e nos tratamos de poñer en valor iso no noso repertorio, como tamén fan outras formacións galegas, mesmo Caamaño & Ameixeiras e nos", aseguran mientras recordamos durante la conversación que esa mezcla también formó parte de grupos de generaciones previas como los añorados Berrogüetto

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"A maioría do nosos temas son galegos pero tamén temos algún astur e castelán", cuentan al tiempo que María reivindica a Fernando Barroso, "que traballa con xente como Luis Peixoto", concluye esta integrante de Maricarme, grupo folk en alza.