Rosa Crujeiras reorganiza su equipo de gobierno y crea una nueva delegación económica

El equipo de gobierno de la Universidade de Santiago (USC) afronta una remodelación a partir de este martes 14 debido a "causas sobrevenidas". De este modo, el hasta ahora vicerrector de Economía, Infraestructuras e Sostibilidade, Pablo Durán, pasa a ocupar el nuevo cargo de delegado de la rectora para Planificación e Estratexia Económica, una figura de nueva creación. Sus competencias serán asumidas por el hasta ahora vicerrector de Coordinación del Campus de Lugo, el economista Roberto Bande.

"Esta remodelación supón un único cambio na dependencia dos servizos, de maneira que a Área TIC será competencia directa da reitora", señalan desde la institución.

Así queda el equipo de gobierno de la USC

Tras esta reorganización, el equipo de gobierno de la rectora, Rosa Crujeiras, queda integrado por siete vicerrectorados. Además de Roberto Bande, forman parte del mismo Almudena Hospido, al frente de Investigación e Ciencia Aberta; Pablo Taboada, de Profesorado e Innovación Docente; Reyes Laguna, de Ordenación Académica e Oferta Formativa; Marcelo Maneiro, de Innovación e Transferencia do Coñecemento; Lorena Añón, de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar; y Ana Cabana, de Cultura, Lingua e Patrimonio.

La Secretaría Xeral continúa encabezada por Alicia Villaba, mientras que la Gerencia permanece bajo la dirección de Juan Díaz Villoslada.

Por su parte, las delegaciones de la rectora ascienden a seis. María José Carreira es la delegada para la Estratexia Dixital; Inmaculada Otero, para Internacionalización; José Ramón González Juanatey, para Ciencias da Saúde; Diana Fernández se encargará de los asuntos de Ensino Medio y del programa A Ponte; Víctor Manuel Arce ejercerá la representación de la USC en la Comisión Interuniversitaria de Galicia; y Pablo Durán asumirá la nueva Delegación para Planificación y Estrategia Económica.