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Santiago lidera en España el interés por los posgrados en las áreas jurídica y de salud

Con un 21,8 % de interés por el área Jurídica, Social, Educativa y Psicológica y un 18,1 % por Salud y Biosanitaria, la capital gallega registra los mejores datos del estudio FIEP 2026 entre las once ciudades analizadas

Estudiantes en el Campus Sur de la Universidade de Santiago.

Estudiantes en el Campus Sur de la Universidade de Santiago. / Antonio Hernández

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Lorena Rey

Lorena Rey

Santiago

Santiago se sitúa a la cabeza de España en el interés por los estudios de posgrado en las áreas Jurídica y de Salud, precisamente las dos especialidades con mayor demanda a nivel nacional. Así lo pone de manifiesto el estudio FIEP 2026, elaborado por Círculo Formación a partir de las encuestas realizadas entre los asistentes a la Feria Internacional de Estudios de Postgrado, que este año recorrió once ciudades españolas y recaló en la capital gallega el pasado 9 de marzo.

El ámbito Jurídico, Social, Educativo y Psicológico es el que despierta un mayor interés entre los asistentes compostelanos, con un 21,8 % de las preferencias, el porcentaje más alto registrado en el estudio y más de seis puntos por encima de la media nacional (15,5 %).

El área de Salud y Biosanitaria ocupa el segundo lugar con un 18,1 %, también el mejor dato de las once ciudades analizadas y casi cinco puntos por encima del promedio nacional, situado en el 13,4 %. De este modo, Santiago lidera el interés por las dos ramas de posgrado más demandadas en España.

A mayor distancia aparecen Marketing y Comunicación (8,9 %), Economía y Finanzas (7,9 %), Tecnología y Diseño y Recursos Humanos (7,5 %), Ingeniería y Arquitectura (7,1 %), Medio Ambiente y Calidad (6,7 %), los MBA (6 %), Arte y Humanidades (5,8 %) y Turismo y Gastronomía (2,7 %).

Ampliar la formación por encima de encontrar trabajo a la hora de hacer un máster

El 25,3% de los jóvenes de Santiago que se plantean un máster lo hace para encontrar trabajo, la tercera cifra más alta de las 11 ciudades del estudio, por detrás de Granada y Málaga, y por encima de la media nacional (21,1%).

No obstante, la motivación prioritaria de los compostelanos es ampliar su formación (27,6%). Además, un 17,1% lo hará para especializarse en un área, un 14,7% porque es habilitante, un 8,2% para conseguir un puesto más cualificado y un 7,1%, para mejorar su sueldo.

¿Cuánto esperan cobrar en su primer sueldo?

En cuanto al sueldo esperado en el primer empleo, los compostelanos se sitúan cerca de la media nacional: el 31,5% aspira a 20.000 euros brutos anuales y el 28,8% a 25.000 €, un reparto similar al conjunto de España. Solo un 4,8% espera 40.000 euros o más de entrada, uno de los porcentajes más bajos del estudio.

Por su parte, un 17,8% se conformaría con 15.000€ y un 14,4% sube a 30.000 euros.

Un estudio con encuestas presenciales

La Feria Internacional de Estudios de Postgrado FIEP reúne cada año en un mismo espacio a estudiantes de último curso de grado y jóvenes profesionales con universidades y escuelas de negocio de toda Europa y Latinoamérica. La feria de Santiago, celebrada el 9 de marzo, fue la octava parada de la edición española de 2026, que ha recorrido Oviedo, Zaragoza, Madrid, Valencia, Barcelona, Salamanca, Bilbao, Sevilla, Málaga y Granada, entre febrero y marzo.

Cada año, más de 15.000 visitantes acuden a las ferias FIEP, donde cerca de 160 universidades y centros de postgrado de reconocido prestigio internacional presentan su oferta formativa. Los asistentes disponen además de facilidades para financiar sus estudios a través de la Bolsa de Becas y Ayudas de los centros expositores y del sorteo de becas de Círculo Formación.

Noticias relacionadas y más

El estudio se ha realizado sobre una muestra de 649 encuestas presenciales recogidas entre los asistentes a la edición de FIEP 2026 en España, celebrada entre febrero y marzo de 2026 en 11 ciudades. Los datos de este comunicado corresponden a las respuestas registradas entre los asistentes a la feria de Santiago.

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