Santiago lidera en España el interés por los posgrados en las áreas jurídica y de salud

Santiago se sitúa a la cabeza de España en el interés por los estudios de posgrado en las áreas Jurídica y de Salud, precisamente las dos especialidades con mayor demanda a nivel nacional. Así lo pone de manifiesto el estudio FIEP 2026, elaborado por Círculo Formación a partir de las encuestas realizadas entre los asistentes a la Feria Internacional de Estudios de Postgrado, que este año recorrió once ciudades españolas y recaló en la capital gallega el pasado 9 de marzo.

El ámbito Jurídico, Social, Educativo y Psicológico es el que despierta un mayor interés entre los asistentes compostelanos, con un 21,8 % de las preferencias, el porcentaje más alto registrado en el estudio y más de seis puntos por encima de la media nacional (15,5 %).

El área de Salud y Biosanitaria ocupa el segundo lugar con un 18,1 %, también el mejor dato de las once ciudades analizadas y casi cinco puntos por encima del promedio nacional, situado en el 13,4 %. De este modo, Santiago lidera el interés por las dos ramas de posgrado más demandadas en España.

A mayor distancia aparecen Marketing y Comunicación (8,9 %), Economía y Finanzas (7,9 %), Tecnología y Diseño y Recursos Humanos (7,5 %), Ingeniería y Arquitectura (7,1 %), Medio Ambiente y Calidad (6,7 %), los MBA (6 %), Arte y Humanidades (5,8 %) y Turismo y Gastronomía (2,7 %).

Ampliar la formación por encima de encontrar trabajo a la hora de hacer un máster

El 25,3% de los jóvenes de Santiago que se plantean un máster lo hace para encontrar trabajo, la tercera cifra más alta de las 11 ciudades del estudio, por detrás de Granada y Málaga, y por encima de la media nacional (21,1%).

No obstante, la motivación prioritaria de los compostelanos es ampliar su formación (27,6%). Además, un 17,1% lo hará para especializarse en un área, un 14,7% porque es habilitante, un 8,2% para conseguir un puesto más cualificado y un 7,1%, para mejorar su sueldo.

¿Cuánto esperan cobrar en su primer sueldo?

En cuanto al sueldo esperado en el primer empleo, los compostelanos se sitúan cerca de la media nacional: el 31,5% aspira a 20.000 euros brutos anuales y el 28,8% a 25.000 €, un reparto similar al conjunto de España. Solo un 4,8% espera 40.000 euros o más de entrada, uno de los porcentajes más bajos del estudio.

Por su parte, un 17,8% se conformaría con 15.000€ y un 14,4% sube a 30.000 euros.

Un estudio con encuestas presenciales

La Feria Internacional de Estudios de Postgrado FIEP reúne cada año en un mismo espacio a estudiantes de último curso de grado y jóvenes profesionales con universidades y escuelas de negocio de toda Europa y Latinoamérica. La feria de Santiago, celebrada el 9 de marzo, fue la octava parada de la edición española de 2026, que ha recorrido Oviedo, Zaragoza, Madrid, Valencia, Barcelona, Salamanca, Bilbao, Sevilla, Málaga y Granada, entre febrero y marzo.

Cada año, más de 15.000 visitantes acuden a las ferias FIEP, donde cerca de 160 universidades y centros de postgrado de reconocido prestigio internacional presentan su oferta formativa. Los asistentes disponen además de facilidades para financiar sus estudios a través de la Bolsa de Becas y Ayudas de los centros expositores y del sorteo de becas de Círculo Formación.

El estudio se ha realizado sobre una muestra de 649 encuestas presenciales recogidas entre los asistentes a la edición de FIEP 2026 en España, celebrada entre febrero y marzo de 2026 en 11 ciudades. Los datos de este comunicado corresponden a las respuestas registradas entre los asistentes a la feria de Santiago.