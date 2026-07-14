Santiago se vuelca con España: así se vive la semifinal del Mundial en el Monte do Gozo
Cientos de aficionados se congregan en el Monte do Gozo para vibrar con la semifinal del Mundial, soñando con la gran final
Saínza Seoane
El Monte do Gozo volvió a convertirse en uno de los grandes epicentros para seguir la semifinal del Mundial en Santiago. Cientos de aficionados se reunieron frente a la pantalla gigante para seguir el encuentro entre Francia y España, en una jornada marcada por los nervios, los cánticos y la ilusión de alcanzar la gran final.
Así celebró Santiago el gol de penalti
La explosión de alegría llegó desde los once metros. El gol de penalti de Oyarzabal hizo estallar al Monte do Gozo, que celebró el tanto entre gritos, abrazos y banderas al aire. La tensión dio lugar a una euforia colectiva que convirtió la explanada en una auténtica fiesta, con la afición compostelana soñando ya con tener un pie en la gran final del Mundial.
El pitido final confirmó el sueño de una selección española que se impuso a Francia por 0-2 y desató la celebración definitiva en el Monte do Gozo.
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